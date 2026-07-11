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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحرك نووي غامض من كيم جونغ أون.. خطوة مفاجئة تضع العالم في حالة ترقب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي
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تشهد شبه الجزيرة الكورية مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، بعدما أعلنت كوريا الشمالية اتخاذ خطوات واسعة لتعزيز قدراتها النووية والعسكرية، في تحرك يعكس استمرار بيونغ يانغ في تطوير منظومتها الدفاعية وسط أجواء إقليمية تتسم بالتوتر وعدم الاستقرار. ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات مباشرة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي شدد على ضرورة تحديث الجيش ورفع جاهزيته لمواجهة أي تهديدات محتملة.

قرارات استراتيجية لتوسيع القدرات النووية

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم عقدت اجتماعًا موسعًا برئاسة كيم جونغ أون، جرى خلاله اعتماد مجموعة من القرارات العسكرية المهمة، كان أبرزها توسيع وتعزيز القوات النووية "من حيث الحجم والنوع"، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو زيادة القدرات الردعية للبلاد.

وتؤكد هذه القرارات استمرار كوريا الشمالية في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز قوة الردع العسكري، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
 

تحديث الجيش وتطوير البنية العسكرية

ولم تقتصر مخرجات الاجتماع على الملف النووي فقط، بل شملت أيضًا خططًا لتحديث البنية التحتية التقنية الخاصة بالأنظمة القتالية، إلى جانب تطوير القواعد العسكرية وتوحيد معاييرها بما يضمن رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها العملياتية.

كما ناقش الاجتماع آليات تحديث المعدات العسكرية ورفع مستوى الكفاءة الفنية للجيش، بما يتماشى مع خطط القيادة الكورية الشمالية لتعزيز قدراتها الدفاعية خلال المرحلة المقبلة.

كيم جونغ أون.. الجيش القوي هو الضمان الحقيقي للأمن

وخلال الاجتماع، أكد كيم جونغ أون أن تحقيق أمن كوريا الشمالية والحفاظ على ما وصفه بـ"السلام الحقيقي" لن يكون ممكنًا إلا من خلال امتلاك جيش قوي قادر على السيطرة على جميع التهديدات والتعامل معها بكفاءة.

وأشار إلى أن تعزيز القوة العسكرية يمثل أولوية استراتيجية للدولة، مؤكدًا أن تطوير القدرات الدفاعية يظل أحد الركائز الأساسية لحماية البلاد في ظل التطورات الأمنية المتسارعة.
 

تصعيد عسكري في ظل توترات إقليمية

وتأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية تصاعدًا في التوترات الأمنية، مع استمرار تبادل الرسائل العسكرية والسياسية بين بيونغ يانغ من جهة، وكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من جهة أخرى، وهو ما يدفع كوريا الشمالية إلى تسريع برامجها العسكرية وتطوير ترسانتها النووية.

ويرى مراقبون أن القرارات الأخيرة تعكس تمسك القيادة الكورية الشمالية بخيار تعزيز قوة الردع، باعتباره وسيلة لحماية مصالحها وتعزيز موقعها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

 

تعكس القرارات التي خرج بها الاجتماع العسكري الأخير في كوريا الشمالية استمرار نهج بيونغ يانغ في الاستثمار بقوة في تطوير قدراتها النووية والعسكرية، وسط بيئة أمنية شديدة التعقيد.

كوريا الشمالية الجيش الأمنية كيم جونغ السلام

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