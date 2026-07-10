رئيس جامعة المنيا يؤكد: التحول الرقمي لم يعد خيارًا للتطوير بل أصبح ركيزة أساسية للإدارة

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة استطاعت بالتزامن مع احتفالاتها بيوبيلها الذهبي تحقيق نقلة في مسيرة التحول الرقمي، لترسخ مكانتها كواحدة من الجامعات المصرية في بناء منظومة جامعية ذكية تعتمد على التكنولوجيا، مؤكداً أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا للتطوير، بل أصبح ركيزة أساسية لإدارة الجامعات الحديثة، وأداة رئيسية لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.

وأوضح أن الجامعة دشنت الإصدار الجديد من بوابتها الإلكترونية بما يتوافق مع الهوية البصرية الجديدة لتصبح منصة رقمية متطورة تعزز التواصل الفعال مع الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع.



وأضاف أن الجامعة عززت جهودها في مجال الشمول المالي من خلال تفعيل التعاون مع البنك الأهلي المصري لإصدار بطاقات "ميزة" الموحدة لجميع الطلاب، لتطوير منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني، وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وسهولة وأمانًا.

وأشار إلى انه تم الانتهاء من إنشاء الموقع الإلكتروني الرسمي، وتطبيق منظومة شؤون الطلاب، ومنصة إدارة التعلم الإلكتروني (LMS).

وفي قطاع الرعاية الصحية، أكد أن الجامعة بدأت التشغيل التجريبي لمنظومة ميكنة المستشفيات الجامعية، بالتوازي مع إطلاق البوابة الإلكترونية للمستشفيات، وإنشاء منظومة متكاملة للدفع والتحصيل الإلكتروني، لتبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات.

وأكد أن الجامعة دعمت معامل الاختبارات الإلكترونية بإضافة 1200 جهاز حاسب آلي جديد، لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 2400 جهاز، مع بدء التجهيزات لإضافة 1300 جهاز آخر خلال المرحلة المقبلة للتوسع في تطبيق الاختبارات الإلكترونية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة نفذت مشروع إنشاء خط ربط احتياطي بالألياف الضوئية (Fiber) يمتد من سنترال المنيا إلى الحرم الجامعي، ليعمل كمسار بديل يضمن استمرار الخدمة في جميع الظروف، كما دعمت منظومة الاتصالات بتقنية (WiMax) لتوفير اتصال مستقل بالإنترنت بسرعة 100 ميجابت/ثانية من مزود خدمة مختلف، الأمر الذي رفع السعة الإجمالية لخطوط الربط بالجامعة إلى 800 ميجابت/ثانية.

وأضاف أن الجامعة تمضي في تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي، حيث يجري استكمال تغطية جميع المساحات المفتوحة بخدمات الإنترنت اللاسلكي، ليرتفع إجمالي نقاط الربط الشبكي إلى 4507 نقطة، بالإضافة إلى 432 نقطة اتصال لاسلكية داخل الكليات والمستشفيات الجامعية.

