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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

والدها اعترض على استخدامها التليفون.. طالبة تُلقي بنفسها من الطابق الثاني في ديرمواس بالمنيا

نقل المصابة للمستشفى
نقل المصابة للمستشفى
ايمن رياض
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ألقت طالبة بالصف الأول الثانوي بنفسها من الطابق الثاني بمنزل أسرتها، بمركز ديرمواس جنوب المنيا، ما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة في أنحاء الجسم ، وتم نقلها  إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك بسبب اعتراض والدها على استخدامها التليفون المحمول وأخذه منها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورد إشارة من المستشفى التخصصي بوصول م.م.ع 16 عامًا، طالبة بالصف الاول الثانوي مصابة بكسور، وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى تبين أن الطالبة ألقت بنفسها من الطابق الثاني بمنزلها.

أوضحت التحقيقات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين الطالبة ووالدها بسبب اعتراضه على استخدامها التليفون المحمول وقرر أن يأخذه منها ويتحفظ عليه، ما دفع الطالبة الى الصعود إلى الطابق الثاني وإلقاء نفسها محاولة التخلص من حياتها، ما أدى إلى إصابتها بعدة كسور.

وقال مصدر داخل المستشفى، إن الطالبة حالتها مستقرة بعد تقديم كافة الاسعافات اللازمة لها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.

المنيا ديرمواس طالبة المحمول

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