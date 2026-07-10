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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس جامعة المنيا يعقد اجتماعا بالأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بمستشفى طب الأطفال

رئيس الجامعة خلال اللقاء
رئيس الجامعة خلال اللقاء
ايمن رياض
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عقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماعًا مع الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بمستشفى طب وجراحات الأطفال، لمتابعة جاهزية المستشفى لاستقبال لجان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)


جاء الاجتماع بحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب رفعت، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فتحي عبد الرحمن، مدير مستشفى طب وجراحات الأطفال.


وأكد رئيس الجامعة أن الكوادر البشرية تمثل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن امتلاك الجامعة كوادر طبية وتمريضية وإدارية مؤهلة وذات كفاءة عالية يعد أهم عناصر القوة التي ترتكز عليها خطط التطوير والاعتماد، وأن تحقيق الجودة يبدأ من وعي العاملين والتزامهم الكامل بتطبيق معايير سلامة المرضى وثقافة التحسين المستمر.
وأوضح أن الحصول على الاعتماد المؤسسي لا يقتصر على تطوير المنشآت والتجهيزات، وإنما يعتمد في المقام الأول على تكامل الأداء والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن جميع العاملين، كلٌ في موقعه، شركاء في تحقيق هذا الهدف الوطني، الذي يعكس حجم التطور الذي تشهده المستشفيات الجامعية خلال المرحلة الحالية.

وأشار اإلى أن جامعة المنيا تمتلك منظومة صحية متكاملة وخبرات بشرية متميزة تؤهلها لاستكمال مسيرة الاعتماد، لافتًا إلى أن ما تحقق من نجاح في اعتماد أربع مستشفيات جامعية والانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا يعكس قدرة الجامعة على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي.

وأضاف أن الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة استراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية الجمهورية الجديدة لتطوير القطاع الصحي، من خلال تقديم خدمات علاجية ترتكز على الجودة والكفاءة.

وأكد الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن المستشفيات الجامعية تنفذ خطة متكاملة للتأهيل والاعتماد ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتحديث نظم العمل، ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما يواكب معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على جاهزية فرق العمل وقدرتها على تطبيق معايير الجودة بكفاءة، وهو ما تحرص الجامعة على ترسيخه في جميع مستشفياتها.
 

المنيا جامعة المنيا الطب طب الأطفال

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