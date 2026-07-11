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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل فوات الميعاد.. تعرف على المدة القانونية لتسجيل المواليد وعقوبة التأخير

تسجيل المواليد
تسجيل المواليد
محمد الشعراوي
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ألزم قانون الأحوال المدنية المواطنين بالإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال مدة محددة، مع وضع إجراءات خاصة للحالات التي لم يتم تسجيلها في الوقت القانوني، حفاظًا على صحة بيانات المواطنين في السجلات الرسمية.

ووفقا للمادة (43) في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.

قانون الأحوال المدنية الجديد

وبحسب المادة (19)، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملًا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

قانون الأحوال المدنية.. وحسب المادة (9)، كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحًا إذا تم وفقًا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.

ووفق المادة (10)، تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.

قانون الأحوال المدنية واقعة الميلاد الإبلاغ عن واقعة الميلاد التبليغ عن واقعة الميلاد تسجيل المواليد

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