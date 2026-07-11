50 غطاسًا يشاركون في حملة لتنظيف أعماق بحر دهب حفاظًا على البيئة البحرية| صور

شهدت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء حملة بيئية موسعة لتنظيف أعماق البحر وشاطئ منطقة اللاجونا، بقيادة البطل المصري أحمد جبر، صاحب الرقم القياسي العالمي والمسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول غطسة، بمشاركة 50 غطاسًا من أبناء دهب وعدد من المحافظات، إلى جانب متطوعين وسياح وأهالي المدينة.

جاءت الحملة في إطار تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على الثروة البحرية، حيث تولى الغطاسون إزالة المخلفات من قاع البحر، بينما شارك عشرات المتطوعين في تنظيف الشاطئ، في مشهد عكس روح التعاون والعمل التطوعي، ورسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة.

شاركت في الفعالية الكابتن كاتي ظريف، أول مدربة غوص بمدينة دهب، والتي تُعد من أبرز الداعمين للمبادرات البيئية، إذ تحرص على المشاركة في حملات تنظيف البحر والشواطئ، إيمانًا منها بأن الحفاظ على الحياة البحرية مسؤولية مستمرة تتطلب تضافر جهود الجميع.

وأكدت كاتي ظريف أن مثل هذه المبادرات تسهم في رفع الوعي البيئي، وتشجع أفراد المجتمع والزائرين على حماية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية، والحفاظ على جمال البحر الأحمر، بما يدعم مكانة دهب كواحدة من أهم المقاصد العالمية لرياضتي الغوص والسياحة البيئية.

ووجّه المشاركون الشكر إلى جميع الغطاسين والمتطوعين والجهات الداعمة، مؤكدين أن استمرار هذه المبادرات يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية، ويعزز ثقافة العمل ، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.