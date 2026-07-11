تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم.. والبطيخ يسجل 72 جنيها في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، اليوم السبت 11 يوليو 2026، اتجاها يميل إلى الانخفاض، مع تراجع أسعار عدد من الأصناف الأكثر تداولًا، على رأسها البطيخ والبرتقال والتفاح، مقابل ارتفاع محدود في بعض الأنواع، أبرزها الموز المستورد والتين والموز البلدي، بينما استقرت أسعار أصناف أخرى دون تغييرات تُذكر.

وجاءت أبرز انخفاضات أسعار الفاكهة اليوم كالتالي:

تراجع سعر البطيخ بقيمة 3.22 جنيه للواحدة ليسجل متوسط 72.61 جنيه.

انخفض سعر البرتقال بقيمة 3.17 جنيه للكيلو ليسجل متوسط 18.50 جنيه.

تراجع سعر التفاح بقيمة 2.74 جنيه للكيلو ليسجل متوسط 88.08 جنيه.

انخفض سعر الأناناس بقيمة 2.46 جنيه للواحدة ليسجل متوسط 124.54 جنيه.

تراجع سعر التفاح المحلي بقيمة 1.92 جنيه للكيلو ليسجل متوسط 57.66 جنيه.

انخفض سعر الجريب فروت بقيمة 1.28 جنيه للكيلو ليسجل متوسط 36.50 جنيه.

تراجع سعر تفاح جولدن بقيمة 1.05 جنيه للكيلو ليسجل متوسط 82.07 جنيه.

وجاءت أبرز ارتفاعات أسعار الفاكهة اليوم كالتالي:

ارتفع سعر الموز المستورد بقيمة 3.23 جنيه للكيلو ليسجل متوسط 59 جنيهًا.

زاد سعر التين بقيمة 2.31 جنيه للكيلو ليسجل متوسط 55 جنيهًا.

ارتفع سعر بلح العجوة بقيمة 1.56 جنيه للكيلو ليسجل متوسط 60.52 جنيه.

زاد سعر الموز البلدي بقيمة 1.54 جنيه للكيلو ليسجل متوسط 38.12 جنيه.

ارتفع سعر الخوخ بقيمة 1.07 جنيه للكيلو ليسجل متوسط 55 جنيهًا.

وسجلت بعض الأصناف استقرارًا في الأسعار، حيث استقر سعر الموز المغربي عند 39.06 جنيه للكيلو، والموز البيكو عند 32.50 جنيه للكيلو، والعنب المستورد عند متوسط 65.88 جنيه للكيلو.