أسعار الفاكهة والخضراوات في الأسواق المصرية اليوم

استقرت أسعار الفاكهة والخضراوات في الأسواق المصرية،وسط استمرار تغيرات مع زيادة المعروض من بعض الأصناف الموسمية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، بسوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم الاربعاء

سعر كيلو الطماطم: من 12.50 إلى 22.50 جنيهًا.

سعر كيلو البطاطس: من 11 إلى 17 جنيهًا.

سعر الثوم: من 20 إلي 40 جنيهًا.

سعر البصل الأبيض: من 7 إلى 10 جنيهاً.

سعر البصل الأحمر: من 6.5 إلى 8.5 جنيهاً.

سعر الملوخية: من 6 إلى 10 جنيهاً.

سعر الخيار البلدي: من 6 إلى 12 جنيهاً.

سعر فلفل رومي البلدي: من 10 إلى 15 جنيهاً.

أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء

بلغ سعر عنب بناتي أحمر نحو 45 جنيهًا للكيلو

سجل سعر البطيخ نحو 80 جنيهًا للواحدة بارتفاع 8 جنيهات

وتراوح سعر المانجو السكري بين 28 لـ 40 جنيهًا للكيلو

وصل سعر التفاح المحلي لنحو 50 جنيهًا للكيلو

وتراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 50 لـ100 جنيهًا للكيلو

أسعار الموز اليوم الأربعاء

الموز المستورد: 40.70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات.

الموز المغربي: 32 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيه.

الموز الصعيدي: 30 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 7 جنيهات.

استقر سعر الموز البيكو عند 40 جنيهًا للكيلو