مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر

يحرص عدد كبير من المواطنين على معرفة مواعيد الصلاة اليوم، الأربعاء 8 يوليو 2026، في القاهرة والمحافظات، لأداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم، الأربعاء 8 يوليو 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

- موعد صلاة الفجر: 4:16 ص.

- موعد صلاة الظهر: 1:00 م.

- موعد صلاة العصر: 4:36 م.

- موعد صلاة المغرب: 8:00 م.

- موعد صلاة العشاء: 9:32 م.

مواقيت الصلاة اليوم في 6 أكتـوبر

- موعد صلاة الفجر: 4:18 ص.

ـ موعد صلاة الظهر: 1:1 م.

ـ موعد صلاة العصر: 4:37 م.

ـ موعد صلاة المغرب: 8:1 م.

ـ موعد صلاة العشاء: 9:33 م.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: 4:16 ص.

- موعد صلاة الظهر: 1:05 م.

- موعد صلاة العصر: 4:44 م.

- موعد صلاة المغرب: 8:08 م.

- موعد صلاة العشاء: 9:42 م.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر: 4:9 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:56 م.

موعد صلاة العصر: 4:33 م.

موعد صلاة المغرب: 7:57 م.

موعد صلاة العشاء: 9:30 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر: 4:12 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:48 م.

- موعد صلاة العصر: 4:18 م.

- موعد صلاة المغرب: 7:43 م.

- موعد صلاة العشاء: 9:11 م.

مواعيد الصلاة فى مرسى مطروح

ـ موعد صلاة الفجر: 4:26 ص.

ـ موعد صلاة الظهر: 1:16 م.

ـ موعد صلاة العصر: 4:55 م.

ـ موعد صلاة المغرب: 8:19 م.

ـ موعد صلاة العشاء: 9:53 م.

مواقيت الصلاة اليوم في الغردقة

ـ موعد صلاة الفجر: 4:17 ص.

ـ موعد صلاة الظهر: 12:50 م.

ـ موعد صلاة العصر: 4:18 م.

ـ موعد صلاة المغرب: 7:43 م.

ـ موعد صلاة العشاء: 9:11 م.

مواقيت الصلاة اليوم في دهب

ـ موعد صلاة الفجر: 4:9 ص.

ـ موعد صلاة الظهر: 12:47 م.

ـ موعد صلاة العصر: 4:19 م.

ـ موعد صلاة المغرب: 7:43 م.

ـ موعد صلاة العشاء: 9:13 م.

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

- موعد صلاة الفجر: 4:27 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:55م.

- موعد صلاة العصر: 4:19م.

- موعد صلاة المغرب: 7:44م.

- موعد صلاة العشاء: 9:11م.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

- موعد صلاة الفجر: 4:32 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:53م.

- موعد صلاة العصر: 4:13م.

- موعد صلاة المغرب: 7:40م.

- موعد صلاة العشاء: 9:4م.