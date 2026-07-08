مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر

يحرص عدد كبير من المواطنين على معرفة مواعيد الصلاة اليوم، الأربعاء 8 يوليو 2026، في القاهرة والمحافظات، لأداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم، الأربعاء 8 يوليو 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
- موعد صلاة الفجر: 4:16 ص.
- موعد صلاة الظهر: 1:00 م.
- موعد صلاة العصر: 4:36 م.
- موعد صلاة المغرب: 8:00 م.
- موعد صلاة العشاء: 9:32 م.
مواقيت الصلاة اليوم في 6 أكتـوبر
- موعد صلاة الفجر: 4:18 ص.
ـ موعد صلاة الظهر: 1:1 م.
ـ موعد صلاة العصر: 4:37 م.
ـ موعد صلاة المغرب: 8:1 م.
ـ موعد صلاة العشاء: 9:33 م.
مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية
- موعد صلاة الفجر: 4:16 ص.
- موعد صلاة الظهر: 1:05 م.
- موعد صلاة العصر: 4:44 م.
- موعد صلاة المغرب: 8:08 م.
- موعد صلاة العشاء: 9:42 م.
مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية
- موعد صلاة الفجر: 4:9 ص.
- موعد صلاة الظهر: 12:56 م.
موعد صلاة العصر: 4:33 م.
موعد صلاة المغرب: 7:57 م.
موعد صلاة العشاء: 9:30 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
- موعد صلاة الفجر: 4:12 ص.
- موعد صلاة الظهر: 12:48 م.
- موعد صلاة العصر: 4:18 م.
- موعد صلاة المغرب: 7:43 م.
- موعد صلاة العشاء: 9:11 م.
مواعيد الصلاة فى مرسى مطروح
ـ موعد صلاة الفجر: 4:26 ص.
ـ موعد صلاة الظهر: 1:16 م.
ـ موعد صلاة العصر: 4:55 م.
ـ موعد صلاة المغرب: 8:19 م.
ـ موعد صلاة العشاء: 9:53 م.
مواقيت الصلاة اليوم في الغردقة
ـ موعد صلاة الفجر: 4:17 ص.
ـ موعد صلاة الظهر: 12:50 م.
ـ موعد صلاة العصر: 4:18 م.
ـ موعد صلاة المغرب: 7:43 م.
ـ موعد صلاة العشاء: 9:11 م.
مواقيت الصلاة اليوم في دهب
ـ موعد صلاة الفجر: 4:9 ص.
ـ موعد صلاة الظهر: 12:47 م.
ـ موعد صلاة العصر: 4:19 م.
ـ موعد صلاة المغرب: 7:43 م.
ـ موعد صلاة العشاء: 9:13 م.
مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر
- موعد صلاة الفجر: 4:27 ص.
- موعد صلاة الظهر: 12:55م.
- موعد صلاة العصر: 4:19م.
- موعد صلاة المغرب: 7:44م.
- موعد صلاة العشاء: 9:11م.
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
- موعد صلاة الفجر: 4:32 ص.
- موعد صلاة الظهر: 12:53م.
- موعد صلاة العصر: 4:13م.
- موعد صلاة المغرب: 7:40م.
- موعد صلاة العشاء: 9:4م.