مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر

يبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:11 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 12:59 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:35 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 8:00 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 9:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:12 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 1:04 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:43 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 8:08 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 9:43 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

صلاة الفجر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:07 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 12:58 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:36 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 8:02 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 9:37 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

صلاة الفجر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 4:24 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 12:57 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 4:24 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 7:51 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 9:18 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

صلاة الفجر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:21 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:53 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:19 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 7:46 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 9:13 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:29 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:52 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:11 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 7:40 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 9:05 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة حلايب

صلاة الفجر اليوم بمدينة حلايب في تمام الساعة 4:19 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة حلايب في تمام الساعة 12:37 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة حلايب في تمام الساعة 3:55 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة حلايب في تمام الساعة 7:21 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة حلايب في تمام الساعة 8:45 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 12:47 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 4:17 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 7:43 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 9:13 مساءً.