د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

نحن نهتم كثيرًا بأن نربي أبناءنا على النجاح، وأن يحصلوا على تعليم جيد، وأن يعرفوا كيف يواجهون الحياة ويكسبون المال ويحافظون على مكانتهم بين الناس، لكننا أحيانًا ننسى سؤالًا أكثر أهمية: هل نربيهم ليكونوا صالحين للحياة مع إنسان آخر؟

قد ننجح في تربية شاب متفوق، قوي الشخصية، قادر على تحمل المسؤولية المهنية، لكنه يدخل الزواج وهو لا يعرف كيف يستمع، أو يعتذر، أو يحتوي غضب زوجته، أو يعبر عن مشاعره، أو يرى المرأة شريكة كاملة لا مجرد شخص يقوم بما يحتاجه هو. وهنا تظهر الحقيقة التي ربما لا نحب مواجهتها: النجاح في الحياة لا يعني بالضرورة النجاح في الزواج.

الرجل الصالح للزواج لا تصنعه شهادة جامعية، ولا وظيفة مرموقة، ولا قدرة مادية، ولا حتى مجرد حسن الخلق أمام الناس. هذه كلها أمور مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. الزواج يحتاج رجلًا يعرف أن هناك إنسانة أخرى ستشاركه حياته، لها مشاعرها واحتياجاتها وأحلامها وحدودها، وأن الحب ليس أن يجد شخصًا يلبي احتياجاته، وإنما أن يتعلم كيف يصنع مساحة يستطيع فيها اثنان أن يعيشا دون أن يبتلع أحدهما الآخر.

والسؤال هنا ليس: هل ابننا رجل جيد؟

السؤال الأعمق: هل تعلم كيف يكون زوجًا جيدًا؟

هناك فرق كبير بين الاثنين.

قد يكون الابن مهذبًا مع الغرباء، متفوقًا في دراسته، محبوبًا بين أصدقائه، لكنه لم يتعلم داخل بيته أن الإنسان مسؤول عن أثره في الآخرين. قد يغضب فتسارع أمه إلى إرضائه، يخطئ فيجد من يبرر له، يفشل فتبحث الأسرة عن شخص تلقي عليه المسؤولية، يطلب شيئًا فيأتيه قبل أن يتعلم كيف يسعى إليه.

ثم يكبر هذا الابن، ويدخل الزواج، فيكتشف أن زوجته ليست أمه.

وهذه واحدة من أكثر المشكلات التي يمكن أن تبدأ منها أزمات الزواج.

الطفل الذي اعتاد أن تقوم أمه بكل شيء نيابة عنه، قد يكبر وهو يعتقد أن الرعاية حق طبيعي يحصل عليه من المرأة التي يعيش معها. لا يرى ترتيب البيت مسؤولية مشتركة، ولا يرى الاهتمام بالأطفال مشاركة، ولا يدرك أن زوجته يمكن أن تتعب مثله، وأن لها حقًا في الراحة مثلما له حق فيها.

والأم التي كانت تفعل ذلك بدافع الحب قد تكتشف بعد سنوات أنها لم تكن تحمي ابنها من مسؤوليات الحياة، بل كانت تؤجل مواجهته بها.

الحب الحقيقي لا يعني أن نفعل لأبنائنا كل شيء، وإنما أن نعلمهم كيف يفعلون الأشياء لأنفسهم.

نحن لا نربي أبناءنا ليبقوا أطفالًا يحتاجون إلى من ينقذهم كلما واجهوا موقفًا صعبًا. نحن نربيهم ليصبحوا رجالًا قادرين على الوقوف إلى جوار إنسان آخر، لا خلفه ولا فوقه.

وهنا يأتي السؤال الأصعب: ماذا نعلّم أبناءنا عن الرجولة؟

إذا كان الطفل يسمع منذ صغره أن الرجل لا يبكي، ولا يخاف، ولا يعتذر، ولا يتراجع، ولا يقول إنه متعب، فنحن لا نصنع منه رجلًا قويًا بالضرورة، وإنما قد نصنع إنسانًا لا يعرف كيف يتعامل مع مشاعره.

والرجل الذي لا يعرف ماذا يفعل بحزنه، قد يحوله إلى غضب.

والذي لا يستطيع التعبير عن خوفه، قد يحوله إلى سيطرة.

والذي يرى الاعتذار ضعفًا، قد يتمسك بخطئه حتى يخسر من يحب.

والذي تعلم أن إخفاء مشاعره هو معنى القوة، قد يعيش سنوات طويلة داخل زواجه وهو يحب زوجته فعلًا، لكنه لا يعرف كيف يجعلها تشعر بهذا الحب.

نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الرجولة أمام أبنائنا.

الرجولة ليست أن يكون صوتك أعلى.

وليست أن تنتصر في كل خلاف.

وليست أن تخاف منك زوجتك حتى تحترمك.

وليست أن تتحمل كل شيء بصمت ثم تنفجر في لحظة واحدة.

الرجولة الأكثر نضجًا هي أن تعرف متى تكون قويًا ومتى تكون لينًا، متى تتمسك بموقفك ومتى تراجع نفسك، متى تقول «لا»، ومتى تقول «أنا أخطأت»، ومتى تحتاج إلى مساعدة دون أن تشعر أن ذلك ينتقص منك.

والأهم أن يتعلم ابننا أن القوة لا تعطيه حق إيذاء الأضعف منه، وأن امتلاكه سلطة أو قدرة أو مالًا لا يجعل مشاعر الآخرين أقل قيمة.

البيت هو أول مدرسة عاطفية يتعلم فيها الطفل كيف يحب.

قبل أن يعرف معنى الزواج، يكون قد رأى الزواج.

يراه في عيني أبيه وهو يتحدث إلى أمه، في طريقة اختلافهما، في طريقة اعتذار أحدهما للآخر، في احترام الأب لأم أبنائه، وفي الطريقة التي تتعامل بها الأم مع الأب أمام أطفالها.

الطفل لا يحتاج دائمًا إلى محاضرة عن الاحترام. يكفي أن يراه.

والابن الذي يرى والده يرفع صوته على أمه كلما غضب، ثم يعود بعد دقائق وكأن شيئًا لم يحدث، قد يتعلم أن الغضب يلغي الاحترام.

والذي يرى والده يستشير أمه، ويحترم رأيها، ويساعدها، ويعتذر لها عندما يخطئ، ويتعامل معها باعتبارها شريكة، يتلقى درسًا عميقًا في الزواج دون أن تشرح له الأسرة شيئًا.

الأب هنا لا يربي ابنه بالكلمات فقط؛ هو يقدم له النموذج الذي قد يحمله الابن إلى زواجه دون أن يشعر.

وكذلك الأم.

الأم التي تربي ابنها على أن النساء موجودات لخدمته، حتى لو قالت ذلك في صورة مزاح، قد تزرع داخله مفهومًا سيكتشف خطورته لاحقًا.

والأم التي تفعل كل شيء لابنها، ثم تشتكي بعد زواجه من زوجته لأنها لا تفعل له ما كانت تفعله هي، قد تكون دون قصد قد وضعت المرأة القادمة إلى حياة ابنها في منافسة غير عادلة.

الأم ليست مطالبة بأن تتراجع عن حبها لابنها عندما يتزوج، لكنها مطالبة بأن تفهم أن مهمتها ليست أن تجعل ابنها محتاجًا إليها طوال حياته، بل أن تجعله قادرًا على بناء حياته باستقلال ونضج.

الحب الذي يقول للابن: «أنا هنا دائمًا، لكنك قادر على فعل ذلك بنفسك» أكثر نضجًا من الحب الذي يقول له: «دعني أفعل كل شيء بدلًا منك».

هناك أيضًا درس مهم جدًا يجب أن يتعلمه الابن قبل الزواج: أن المرأة ليست مطالبة بأن تشبه أمه.

زوجته المستقبلية ليست نسخة أخرى من المرأة التي ربته.

قد تطهو بطريقة مختلفة، وترتب البيت بطريقة مختلفة، وتحتاج إلى وقت خاص لنفسها، وقد يكون لها رأي مختلف، وقد لا تستطيع أن تقدم له كل ما اعتاد عليه في بيت أسرته.

وهذا ليس نقصًا فيها.

إنه ببساطة اختلاف بين إنسانين.

ومن أكثر الأخطاء التربوية خطورة أن نربي الولد على أن المرأة الجيدة هي التي تتحمل كل شيء، وتسكت عن كل شيء، وتضع نفسها دائمًا في المرتبة الأخيرة.

لأننا بذلك لا نربيه على تقدير المرأة، بل نربيه على توقع استنزافها.

يحتاج ابننا أن يعرف أن زوجته يمكن أن تقول «أنا متعبة» دون أن تكون مقصرة، وأن تختلف معه دون أن تكون قليلة الاحترام، وأن تطلب وقتًا لنفسها دون أن يعني ذلك أنها لا تحبه، وأن يكون لها طموحها وشخصيتها واهتماماتها خارج إطار الزواج.

ويحتاج أيضًا أن يعرف أن الاعتذار لا ينتقص من رجولته.

بل ربما تكون هذه من أهم المهارات التي يحتاجها الرجل في زواجه.

أن يقول: «أنا أخطأت».

جملة قصيرة، لكنها تحتاج إلى إنسان تربى على أن الخطأ ليس كارثة، وأن الاعتراف به لا يسقط قيمته.

الطفل الذي تتم معاقبته على كل خطأ بطريقة تجعله يخاف الاعتراف، قد يكبر وهو يدافع عن نفسه حتى عندما يكون مخطئًا.

أما الطفل الذي يتعلم أن الخطأ فرصة للفهم والتصحيح، فغالبًا ما يصبح أكثر قدرة على مراجعة نفسه.

وهذا ما يحتاجه الزواج بشدة.

فالزواج ليس علاقة بين شخصين لا يخطئان، وإنما علاقة بين شخصين يخطئان، ثم يحاولان ألا يتركا أخطاءهما تتحول إلى جروح دائمة.

ومن المهم أيضًا أن نعلم أبناءنا أن الاختلاف لا يعني الخلاف، وأن الخلاف لا يعني الإهانة.

يمكن أن تقول «أنا مختلف معك» دون أن تقول «أنت لا تفهمين».

يمكن أن تغضب دون أن تهدد.

يمكن أن تحتاج إلى بعض الوقت قبل الحوار دون أن تستخدم الصمت كعقاب.

يمكن أن ترفض دون أن تهين.

يمكن أن تتمسك برأيك دون أن تسحق رأي الطرف الآخر.

هذه ليست مهارات تأتي تلقائيًا بعد الزواج. إنها أشياء يمكن أن يتعلمها الإنسان منذ طفولته، من طريقة إدارة أسرته لخلافاتها، ومن طريقة تعاملها مع غضبه وإحباطه وخوفه.

ولا يمكن أن نتحدث عن الرجل الصالح للزواج دون أن نتحدث عن تحمل المسؤولية.

ليس المقصود بالمسؤولية أن يدفع الرجل الفواتير فقط.

المسؤولية أيضًا أن يعرف أن وجود أطفال يعني أن هناك أعباء يومية لا يراها أحد، وأن الزوجة ليست آلة تعمل بصمت، وأن الحياة المشتركة تحتاج إلى مشاركة في التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة.

أن يسأل: «ماذا تحتاجين؟»

أن ينتبه إلى التعب قبل أن تتحول الشكوى إلى صراخ.

أن يعرف أن رعاية أطفاله ليست مساعدة لزوجته، بل مسؤوليته كأب.

الرجل الذي يقول «أنا أساعد زوجتي في البيت» يحتاج أحيانًا إلى أن يعيد التفكير في معنى كلمة «أساعد».

هو لا يساعدها في بيتها.

هذا بيته أيضًا.

وهو لا يساعدها في تربية أطفاله.

هؤلاء أطفاله أيضًا.

هذه التفاصيل البسيطة في اللغة تكشف أحيانًا عن أفكار عميقة داخلنا.

لكن ربما تكون أكثر نقطة حساسة في تربية الرجل للزواج هي أن نعلمه ألا يرى المرأة التي يحبها ملكية خاصة به.

الغيرة يمكن أن تكون شعورًا طبيعيًا، لكن السيطرة ليست حبًا.

الاهتمام ليس مراقبة.

والخوف على الزوجة لا يعطي الزوج حق إلغاء شخصيتها.

يحتاج الرجل إلى أن يعرف أن الحب لا يمنح أحد الطرفين حق امتلاك الآخر، وأن العلاقة الصحية تقوم على الثقة والاختيار المتجدد، لا على الخوف والمنع والتهديد.

وهنا لا بد أن نتذكر أن تربية الرجل الصالح للزواج ليست مسؤولية الأم وحدها.

الأب له دور، والأم لها دور، والمدرسة والمجتمع لهما دور، لكن البيت يظل المكان الأول الذي تتكون فيه صورة الطفل عن نفسه وعن الآخرين.

ولا أظن أننا نحتاج إلى أن نربي أبناءنا على أن يكونوا «رجالًا مثاليين».

فالمثالية نفسها قد تكون عبئًا.

نحن نحتاج أن نربي رجلًا يعرف أنه قد يخطئ، لكنه لا يخجل من التعلم.

رجلًا يمكن أن يختلف، لكنه لا يهين.

رجلًا يمكن أن يغضب، لكنه لا يؤذي.

رجلًا يستطيع أن يحب، لكنه لا يمتلك.

رجلًا يستطيع أن يعطي، لكنه لا يمنّ.

رجلًا يعرف أن زوجته ليست مسؤولة عن إصلاح طفولته، ولا عن تعويض كل ما افتقده، ولا عن أن تكون دائمًا قوية حتى لا يضطر هو إلى مواجهة ضعفه.

وفي النهاية، هناك امرأة لا نعرفها بعد ستدخل يومًا إلى حياة ابننا.

ستراه في تفاصيل ربما لم ننتبه نحن إليها.

ستعرف هل يستطيع أن يسمع أم ينتظر دوره في الكلام.

ستعرف هل يعتذر أم يبحث عن مبررات.

ستعرف هل يرى تعبها أم يعتبره واجبًا.

ستعرف هل يحترم اختلافها أم يريد إعادة تشكيلها على صورته.

وستكتشف، ربما بعد الزواج بوقت قصير، الأشياء التي زرعناها فيه منذ كان طفلًا.

لذلك، عندما نربي ابنًا، نحن لا نربيه لحياته وحده.

نحن نربي رجلًا ستأتمنه امرأة يومًا ما على قلبها، وربما على عمرها، وربما على أطفالها.

وهنا يصبح السؤال أكثر عمقًا من: هل ابننا مستعد للزواج؟

السؤال الحقيقي هو:

هل ربيناه ليكون إنسانًا تستطيع امرأة أن تشعر معه بالأمان، والاحترام، والشراكة، والحب؟

لأن الرجل الصالح للزواج لا تصنعه لحظة كتب الكتاب، ولا ليلة الزفاف، ولا سنوات العمر.

تصنعه تفاصيل صغيرة بدأت منذ كان طفلًا… كل مرة علمناه فيها أن القوة ليست في أن ينتصر على الآخر، وإنما في أن يستطيع أن يعيش معه دون أن يؤذيه.