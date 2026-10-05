د. مها محمد عبد القادر تكتب: من خط بارليف إلى حصون الوعي

ذكريات الانتصار العظيم تظل نابضة في عروق الأمة العربية محفزة للأجيال المتعاقبة على مواصلة البناء والنماء؛ فالملحمة التي سطرتها دماء الشهداء على رمال سيناء الطاهرة تتجاوز حدود الزمان والمكان لترسم طريقًا منيرًا يهدي خطى الباحثين عن التقدم والازدهار، والعبور الأول حطم أسطورة عسكرية ظن العدو أنها عصية على الاختراق، واليوم نجد أنفسنا أمام تحديات جديدة تتطلب عبورًا من نوع آخر يعتمد على تسليح العقول بالعلم والمعرفة، وتشييد حصون فكرية منيعة قادرة على صد هجمات التشكيك والإحباط التي تستهدف النيل من عزيمة الشعوب وتفتيت وحدتها الوطنية.

معارك اليوم اختلفت أدواتها وتنوعت ساحاتها لتشمل العقل والوجدان؛ فالحروب النفسية والمعلوماتية باتت السلاح الأبرز في عصر التقدم التكنولوجي لزعزعة استقرار المجتمعات، وهذا الواقع يفرض علينا استدعاء تلك الإرادة العظيمة التي دمرت التحصينات المنيعة لنبني بها أسوارًا من الوعي المجتمعي، وتكوين جيل قادر على التفكير النقدي وتحليل المعلومات بعيدًا عن الشائعات المغرضة، والمؤسسات التعليمية وجميع وسائط التربية شركاء في صياغة هذا الوعي الوطني، والتعليم المتميز يغرس في النفوس قيم الانتماء والولاء للوطن ليكون كل فرد جنديًا مخلصًا يدافع عن مقدرات أمته سلاحه الفكر المستنير وعقيدته الإيمان الراسخ بقضايا وطنه.

يعد بناء الإنسان الخطوة الأولى في مسيرة العبور نحو المستقبل المشرق، والاهتمام بتطوير المهارات الشخصية والمهنية للشباب يخلق طاقات إبداعية هائلة تسهم في نهضة المجتمع وتطوره، وروح أكتوبر تعلمنا أن المستحيل كلمة لا وجود لها في قاموس الشعوب المصممة على نيل حقوقها وحماية كرامتها، وهذه الروح المتوثبة يجب أن تسري في أوصال مؤسساتنا جميعها لتحفيز العاملين على الإنجاز والابتكار بعيدًا عن الروتين القاتل، وكل نجاح نحققه في مجالات الاقتصاد والطب والهندسة والفنون يعادل انتصارًا جديدًا يضاف إلى سجل المجد، فالدول تحيا بالعمل الدؤوب والإنتاج المستمر لتظل رايتها خفاقة بين الأمم المتقدمة التي تصنع تاريخها بيديها.

تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية كبرى في تشكيل الوعي الجمعي وتوجيه بوصلة الرأي العام نحو القضايا الوطنية الكبرى، والكلمة الصادقة تعد سلاحًا ماضيًا في وجه الأكاذيب المضللة التي تسعى لتشويه الإنجازات وتثبيط الهمم، والإعلاميون مطالبون باستلهام قيم التجرد والتضحية التي تحلى بها جيل النصر لتقديم محتوى هادف يرتقي بالذائقة العامة وينمي مشاعر الفخر بالهوية الوطنية، وكذلك للفنون والآداب دورًا موازيًا في تخليد البطولات وترجمتها إلى أعمال إبداعية تلامس شغاف القلوب وتبقى خالدة في ذاكرة الأجيال، كما أن الدراما التلفزيونية والسينمائية قادرة على نقل تفاصيل الملحمة العظيمة بأسلوب جذاب يربط الماضي بالحاضر ويستشرف معالم الغد المأمول بعين ملؤها التفاؤل والأمل.

يفرض التطور التكنولوجي المتسارع علينا تحديات غير مسبوقة تستوجب يقظة تامة واستعدادًا دائمًا لمواجهة أي اختراقات تستهدف البنية التحتية المعلوماتية، وأضحي الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الشامل لأي دولة تسعى للحفاظ على سيادتها واستقلال قرارها، والخبرات المتراكمة التي اكتسبتها قواتنا المسلحة في ميادين القتال التقليدية يمكن توظيفها في بناء منظومات دفاعية إلكترونية متطورة، والشباب المبدع في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي هم جنود هذه المرحلة الحاسمة الذين يعول عليهم الوطن لابتكار حلول تقنية رائدة، والتكامل بين الجهد العسكري والمدني يخلق درعًا واقيًا يحبط مؤامرات الأعداء ويفشل مخططاتهم الرامية إلى النيل من استقرار مجتمعاتنا الآمنة.

تمثل التنمية الاقتصادية الوجه الآخر لمعركة البقاء والارتقاء في عالم يشهد صراعات مريرة على الموارد والأسواق العالمية، وروح العبور تهبنا دافعًا قويًا لاستغلال ثرواتنا الطبيعية والبشرية الاستغلال الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، والمشروعات القومية العملاقة التي تنتشر في ربوع الوطن تشهد على إرادة لا تلين وعزيمة لا تفتر في سبيل توفير حياة كريمة لكل مواطن، فالفلاح في حقله والعامل في مصنعه يشاركان في كتابة سطور ملحمة جديدة لا تقل أهمية عن ملحمة تحرير الأرض، والإنتاج الوفير هو السلاح الأقوى لمواجهة الضغوط الخارجية والاعتماد على الذات في تلبية الاحتياجات الأساسية بعيدًا عن تقلبات السياسة الدولية.

يعد السر الأعظم وراء تحقيق نصر أكتوبر المجيد وتجاوز لحظات الانكسار القاسية تلاحم الشعب مع قيادته وجيشه، وهذا التلاحم الوطني الفريد يجب الحفاظ عليه وتنميته من خلال ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، والحوار المجتمعي البناء يذيب الفوارق ويقرب وجهات النظر لتصب في مصلحة الصالح العام بعيدًا عن التعصب الأعمى والمصالح الضيقة، فالمشاركة السياسية الفاعلة تعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة وتدفع عجلة التنمية نحو الأمام بخطى واثقة ومدروسة، وكل محاولة لبث الفرقة وزرع بذور الفتنة يجب التصدي لها بحزم ووعي تام لإحباط مساعي المتربصين بأمننا القومي والذين يترقبون أي فرصة للانقضاض على مكتسباتنا.

يتطلب منا العبور نحو المستقبل العمل بروح الفريق الواحد ونبذ الخلافات الهامشية للتركيز على الأهداف الكبرى التي ترتقي بوطننا إلى مصاف الدول المتقدمة، والتحديات الراهنة تستدعي تضافر الجهود وتسخير الطاقات كافة لخلق بيئة محفزة للابتكار والتميز في جميع القطاعات الحيوية، والأمل يظل معقودًا على سواعد الشباب الواعدة التي تحمل لواء التغيير الإيجابي وتتطلع إلى غد مشرق يعمه السلام والرخاء والاستقرار، والدروس المستفادة من الانتصار ستبقى منارة تضيء لنا الدروب المظلمة وتذكرنا دائمًا بأن الإرادة الصادقة تصنع المعجزات وتذلل العقبات مهما بلغت صعوبتها، والوطن الغالي يستحق منا كل التضحيات لنحافظ على رايته مرفوعة خفاقة في سماء المجد.

تظل مسيرة العبور المستمر نحو الغد المأمول أمانة ثقيلة في أعناقنا جميعًا، والانتصار العظيم الذي سطرته الدماء الطاهرة يفرض علينا واجبًا مقدسًا لحماية العقول من غزو الأفكار المضللة، واليقظة الدائمة تحرس مكتسبات الأمة في عالم يموج بالصراعات المتشابكة، وتضافر الجهود بين أطياف المجتمع كافة يخلق سياجًا منيعًا يصون الهوية الوطنية ويحفظ استقرارها، والمضي قدمًا في طريق التنمية الشاملة يتطلب إرادة قوية وعزيمة لا تلين لبناء إنسان قادر على تجاوز التحديات، والشباب المبدع هم حملة المشاعل الذين ينيرون دروب النهضة الحديثة، وكل عمل مخلص نبذله اليوم يبني وطنًا شامخًا، والتاريخ سيسجل حتمًا أننا حفظنا العهد وصنعنا مستقبلًا آمنًا مشرقًا للأجيال القادمة.