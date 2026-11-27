حسم سامر سلامة، وكيل أعمال حسام عبد المجيد، مدافع نادي لودوجوريتس البلغاري، الجدل المثار بشأن اهتمام أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ربطت اسمه بالانتقال إلى الملاعب السعودية.

وارتبط اسم المدافع المصري بالانتقال إلى الدوري السعودي، عقب المستويات التي قدمها مع منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا أن وكيله كشف حقيقة وجود عروض أو اتصالات رسمية من الأندية السعودية.

وكيل حسام عبد المجيد ينفي وجود عروض سعودية

وأكد سامر سلامة، في تصريحات لموقع «الميدان» السعودي، أن الأنباء المتداولة بشأن تلقي حسام عبد المجيد عروضًا من أندية دوري روشن لا أساس لها من الصحة، مشددًا على عدم وجود أي اتصالات مع أندية سعودية خلال الفترة الحالية.

وأوضح وكيل اللاعب أن حسام عبد المجيد يفضل مواصلة مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية، حيث يتمثل طموحه في الانتقال مستقبلًا إلى أحد الأندية الكبرى في القارة العجوز، وهو ما يجعل فكرة الانتقال إلى دوري آخر غير مطروحة في الوقت الحالي.

موقف حسام عبد المجيد من الانتقال إلى الأهلي

وفي سياق متصل، سبق أن كشف سامر سلامة، خلال تصريحات تلفزيونية، حقيقة وجود مفاوضات بين النادي الأهلي وحسام عبد المجيد، مؤكدًا عدم حدوث أي تواصل بين الطرفين، سواء بشكل مباشر أو عن طريق أحد الوسطاء.

وأشار وكيل اللاعب إلى أن رغبة حسام عبد المجيد تتمثل في الاستمرار بالاحتراف الأوروبي، مع التأكيد على أن كرة القدم تشهد العديد من المتغيرات التي قد تؤثر على مستقبل اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

أرقام حسام عبد المجيد مع لودوجوريتس البلغاري

وعلى صعيد مشاركاته مع فريقه الحالي، خاض حسام عبد المجيد 7 مباريات بقميص لودوجوريتس البلغاري، جميعها ضمن منافسات الدوري، وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ولم يتمكن المدافع المصري من تسجيل أو صناعة أي أهداف خلال مشاركاته السبع مع الفريق البلغاري حتى الآن.

وكان حسام عبد المجيد قد انتقل إلى صفوف لودوجوريتس قادمًا من نادي الزمالك مع بداية الموسم الحالي، بعدما أنهى مشواره مع القلعة البيضاء، الذي شهد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، إلى جانب خسارة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الماضي.

وبذلك، تتجه المؤشرات وفق تصريحات وكيل اللاعب إلى استمرار حسام عبد المجيد في تجربته الأوروبية، مع تمسكه بطموح خوض تجربة مستقبلية مع أحد الأندية الكبرى في القارة، بعيدًا عن الأنباء المتداولة بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي.