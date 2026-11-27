كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة تقدم المستشار تركي آل الشيخ بطلب رسمي إلى الوزارة للاستثمار في النادي الإسماعيلي.



وقال محمد الشاذلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «بشكل قاطع، لم نتلقَّ أي شيء رسمي فيما يتعلق بطرح المستشار تركي آل الشيخ الاستثمار في نادي الإسماعيلي».



وأضاف: «ملف الأندية الجماهيرية من أهم الملفات التي يعمل عليها الوزير جوهر نبيل، لإعادة الروح والحياة إلى الأندية مرة أخرى».



وتابع: «المستشار تركي آل الشيخ له تجربة ناجحة سابقة في الكرة المصرية من خلال نادي بيراميدز، وأضفى قوة على المنافسة في الدوري المصري».



وأكد: «لدينا ثقة في قدرة المستشار تركي آل الشيخ على إدارة هذا الملف، ليس فقط على المستوى المالي، ولكن أيضًا من خلال خبراته الرياضية الكبيرة، ونحن حريصون على وجود تجربة استثمارية رائدة في نادي الإسماعيلي».



وواصل: «وزارة الشباب والرياضة ستدعم هذه الخطوة بكل قوة من أجل عودة النادي الإسماعيلي والنهوض به مرة أخرى».



وأوضح: «ما يحكمنا هو القانون واللوائح، والقانون فتح آفاقًا للاستثمار في الأندية والهيئات الرياضية، والنسب مفتوحة تمامًا، ولا بد أولًا من إقرار الجمعية العمومية للنسبة التي يريدها المستثمر، والنسبة الحاكمة حال تخطيها نسبة 51%».



وأتم: «فيما يخص فترة الاستثمار التي تصل إلى 25 سنة، والتي يطلبها تركي آل الشيخ في الإسماعيلي، فقد وصلنا بالفعل في بعض مراكز الشباب إلى استثمار يمتد لمدة 25 سنة، والقانون لا يمنع هذا الوضع، ونتمنى تحقيق الاستقرار في واحد من أهم الأندية الرياضية في مصر، وهو النادي الإسماعيلي».