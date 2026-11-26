كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل جديدة بشأن صفقة استثمارية محتملة في النادي الإسماعيلي، مشيرًا إلى وجود تحركات جادة من جانب مستثمر عربي للاستحواذ على نسبة حاكمة من النادي، ووضع خطة شاملة لإنقاذه وتطوير منشآته وقطاع الناشئين.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المستثمر العربي سبق أن عُرض عليه الاستثمار في ناديين كبيرين، أحدهما الإسماعيلي والآخر نادٍ جماهيري كبير، بنسبة إدارة حاكمة تصل إلى 60%، لكنه فضّل الابتعاد عن أي صراعات محتملة، واختار الإسماعيلي بدافع الشغف والرغبة في إنقاذ النادي العريق.

أسباب اختيار الإسماعيلي

وأوضح فايق أن المستثمر يرى أن عودته إلى الاستثمار الرياضي من بوابة الإسماعيلي تأتي بدافع الهواية والشغف والعمل الاجتماعي، وليس باعتباره مشروعًا استثماريًا يهدف إلى تحقيق عوائد مالية، خاصة أنه يرى أن الاستثمار في كرة القدم بالمنطقة العربية ومصر تحديدًا لا يضمن عوائد مجزية.

وأضاف أن المستثمر أكد رغبته في تقديم إسهام للمجتمع المصري، بعيدًا عن أي تصنيفات أو صراعات بين الأندية، مشيرًا إلى أن الظروف الصحية التي يمر بها دفعته إلى الابتعاد عن المشكلات والتوجه بصورة أكبر إلى الأعمال الخيرية والاجتماعية.

عروض أوروبية وعلاقة المستثمر بجون إدوارد

وأشار إبراهيم فايق إلى أن المستثمر العربي تلقى عروضًا للاستثمار في أندية ليستر سيتي وديربي كاونتي وإشبيلية الإسباني، إلى جانب نادٍ فرنسي وآخر إيطالي، لكنه فضّل التوجه إلى مصر لرغبته في دعم المجتمع العربي، مؤكدًا حبه لمصر وأهل الإسماعيلية.

كما كشف أن المستثمر نفى صحة ما تردد بشأن تعرفه على جون إدوارد مؤخرًا، مؤكدًا أن علاقتهما تعود إلى عام 2018، وأن جون عمل معه في تجارب استثمارية سابقة، من بينها بيراميدز وألميريا، مشيرًا إلى أن نجاحه في تجارب فاركو والزمالك جاء امتدادًا لخبراته السابقة.

تفاصيل المفاوضات ونسبة الاستثمار

وكشف فايق أن المستثمر حصل على مباركة شفهية من مسؤولين بالدولة المصرية، وأن جون إدوارد سيعقد اجتماعات مع رابطة الأندية وجهات مختلفة للوصول إلى اتفاق مبدئي، تمهيدًا لعقد اجتماع بين المستثمر ووزير الرياضة جوهر نبيل ورئيس رابطة الأندية أحمد دياب حال التوافق.

وأضاف أن النسبة الحاكمة المتفق عليها مبدئيًا تبلغ 60%، مع وجود وعود وضمانات لرفعها إلى 80% بالطرق القانونية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وتتضمن المفاوضات أيضًا دخول استاد الإسماعيلي ضمن الصفقة بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 20 و25 عامًا، مع تعهد المستثمر بتطويره وزيادة سعته وتحسين أرضية الملعب والإضاءة.

سداد المديونيات وصفقات يناير

وبحسب المعلومات التي كشف عنها فايق، اشترط المستثمر سرعة الحصول على الموافقات اللازمة، رغبة منه في الإسراع بإنقاذ الفريق والتمسك بأمل العودة إلى الدوري الممتاز.

وفي حال إتمام الاتفاق، يعتزم المستثمر سداد مديونيات النادي بشكل فوري، والعمل على رفع إيقاف القيد وإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

أكاديميتان عالميتان وخطة لتطوير الناشئين

ومن أبرز محاور المشروع إنشاء أكاديمية عالمية في الإسماعيلية، تضم ملاعب تدريب وصالة جيم ومراكز للاستشفاء وقاعات للمحاضرات ومطعمًا متكاملًا.

وأوضح فايق أن الخطة تتضمن إنشاء أكاديميتين؛ الأولى في حي النخيل، لتكون مفتوحة أمام أبناء الإسماعيلية بدعم سنوي من المستثمر، والثانية مخصصة لفرق النادي المحترفة الستة، تحت إشراف وإدارة فريق أجنبي متخصص.

ويستهدف المشروع أن تصل نسبة خريجي الأكاديمية الموجودين في الفريق الأول إلى ما بين 70 و80% خلال 3 سنوات، وفقًا لنموذج أتلتيك بيلباو الإسباني، إلى جانب تطوير فندق الاستاد وتوفير حافلة حديثة للفريق الأول.

95% من الوظائف لأبناء الإسماعيلية

وفي إطار دعم المجتمع المحلي، كشف فايق أن المستثمر يستهدف تخصيص 95% من الوظائف داخل الهيكل الإداري للنادي لأبناء الإسماعيلية، بما يسهم في توفير فرص عمل لأهالي المحافظة.

كما تتضمن الخطة إنشاء منطقة ترفيهية واجتماعية مجانية ومفتوحة للجميع، تضم ملعبين لكرة القدم الخماسية وملعبين للبادل ومقهى مزودًا بشاشة عرض سينمائية لمتابعة المباريات.

واختتم إبراهيم فايق كلماته بالإشارة إلى رغبة المستثمر في فتح صفحة جديدة مع جماهير الإسماعيلية، مؤكدًا أن هدفه المعلن هو تطوير النادي واكتشاف المواهب وتحقيق النجاحات الرياضية، بعيدًا عن الصراعات والمكايدات، مشيرًا إلى أن إتمام المشروع يظل مرهونًا بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الجهات المسؤولة والموافقات اللازمة.