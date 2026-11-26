كشفت دراسة حديثة صادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن استمرار النشاط العملياتي المرتبط بإيران داخل القارة الأوروبية، رغم حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأوروبية، مشيرة إلى أن طهران حافظت على وتيرة ثابتة من العمليات، مع قدرتها على تكثيف هذه الأنشطة في فترات التصعيد العسكري والسياسي.

وتناولت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان «العمليات الخارجية الإيرانية في أوروبا: التكيف والترهيب واستشراف المستقبل حتى عام 2027»، نحو 80 عملية يُشتبه في ارتباطها بإيران، موضحة أن أجهزة الأمن الأوروبية تمكنت من اعتقال متورطين في نحو 58% من الحوادث المسجلة، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار النشاط أو تكرار العمليات بأساليب وأهداف مختلفة.

وبحسب الدراسة، شهدت العمليات ارتفاعاً حاداً عقب بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير 2026، حيث ارتفع معدل الحوادث من نحو حادثة أو حادثتين شهرياً خلال الفترة السابقة إلى 12 حادثة خلال شهري مارس وأبريل، قبل أن تتراجع الوتيرة مجدداً إلى مستويات تتراوح بين حادثة وحادثتين شهرياً.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت المملكة المتحدة في مقدمة الدول الأوروبية التي شهدت أكبر عدد من العمليات المسجلة، بنسبة بلغت 35%، تلتها ألمانيا بنسبة 12%، ثم فرنسا بنسبة 10%، والسويد بنسبة 9%، وهولندا بنسبة 8%. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأرقام قد تعكس أيضاً اختلاف مستويات الرصد الأمني والإعلان عن الحوادث من دولة إلى أخرى.

ولفت التقرير إلى حدوث تحول في طبيعة الأهداف التي تستهدفها العمليات المرتبطة بإيران، إذ ارتفعت نسبة الحوادث التي استهدفت الجاليات اليهودية في أوروبا من 21% إلى 57% بعد اندلاع المواجهة العسكرية، في حين تراجعت نسبة العمليات التي استهدفت الصحافيين والمعارضين الإيرانيين من نحو نصف الحوادث إلى 13%.

وشملت هذه الأنشطة، وفقاً للدراسة، استهداف شخصيات معارضة وصحافيين ومؤسسات يهودية وإسرائيلية، باستخدام أساليب متعددة، من بينها إشعال الحرائق عمداً، والعبوات المتفجرة، والتهديدات والترهيب، فضلاً عن محاولات الاختطاف والاغتيال في بعض الحالات.

كما رصد التقرير توسعاً في نطاق الأهداف ليشمل المصالح التجارية والعسكرية الأميركية داخل أوروبا، حيث شهدت باريس وأمستردام هجمات يُشتبه في استخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع فيها لاستهداف مؤسسات مالية أميركية، إلى جانب حوادث مرتبطة بقاعدتي فيرفورد وميلدنهال التابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني خلال شهري سبتمبر ونوفمبر 2026.

واعتبر معدو الدراسة أن استهداف هذه المواقع يثير مخاوف أمنية متزايدة، خاصة مع اعتماد بعض العمليات على منفذين يتم تجنيدهم من خلال شبكات إجرامية أو وسطاء محليين، بما يقلل من تكلفة تنفيذ الهجمات ويصعّب على الأجهزة الأمنية اكتشاف الجهات التي تقف وراءها بصورة مباشرة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن المنفذين لم يقتصروا على مواطنين إيرانيين أو مزدوجي الجنسية، بل شملت بعض العمليات أشخاصاً من جنسيات أخرى، إلى جانب أفراد لا يمتلكون بالضرورة خلفيات أمنية أو أيديولوجية واضحة، وهو ما يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة التجنيد والاستعانة بأشخاص يصعب ربطهم مباشرة بالجهات التي يُشتبه في توجيهها للعمليات.

وحذر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية من احتمالات تطور التعاون بين إيران وروسيا في هذا المجال، رغم عدم رصد أدلة مؤكدة على وجود تنسيق مباشر بين الطرفين في العمليات الأوروبية حتى الآن، موضحاً أن فرص تبادل الخبرات والأساليب العملياتية وشبكات الدعم قد تتزايد خلال الفترة المقبلة.

وحدد التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور النشاط الإيراني في أوروبا حتى نهاية عام 2027. يتمثل السيناريو الأول في استمرار إيران في استخدام الوسطاء والشبكات الإجرامية لتنفيذ عمليات ترهيب وهجمات محدودة تستهدف المصالح العسكرية والدبلوماسية والتجارية الأميركية، مع استمرار التهديدات الموجهة إلى المعارضين الإيرانيين والجاليات اليهودية والمصالح الإسرائيلية.

أما السيناريو الثاني فيتعلق باحتمالات تنسيق أكبر بين إيران وروسيا، من خلال تبادل الوسطاء وشبكات الدعم، مع احتفاظ كل طرف بأهدافه الخاصة، وهو ما قد يزيد من صعوبة تعقب العمليات وإحباطها.

فيما يفترض السيناريو الثالث تراجع طهران عن إصدار توجيهات مباشرة لتنفيذ عمليات ميدانية داخل أوروبا، مع استمرار نشاط عناصر وشبكات سبق تجنيدها، إلى جانب مواصلة أنشطة التجسس والضغط الرقمي بصورة مستقلة.

وتخلص الدراسة إلى أن الاعتقالات والإجراءات الأمنية الأوروبية لم تنهِ النشاط العملياتي المرتبط بإيران، وإنما دفعت إلى تغيّر أساليب التنفيذ وطبيعة الأهداف وشبكات التجنيد، في وقت تواجه فيه الدول الأوروبية تحدياً متزايداً في التعامل مع التهديدات الأمنية المرتبطة بالصراعات الإقليمية وانعكاساتها خارج حدود المنطقة.