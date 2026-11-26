حالة من الحزن والأسى خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صور حسين إبراهيم، سائق السيارة المحملة بالمواد البترولية، التي اشتعلت بها النيران أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، ليلقى مصرعه ضمن ضحايا الحادث المأساوي الذي أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والمصابين.

صور السائق الراحل

وحصل موقع «صدى البلد» على صور السائق الراحل حسين إبراهيم، الذي أصبح اسمه مرتبطا بواحد من الحوادث المأساوية التي شهدها الطريق الدائري، وسط حالة من الحزن على رحيله، بعد أن تحولت رحلته إلى نهاية مأساوية داخل ألسنة اللهب.

تفاصيل حريق سيارة المواد البترولية أعلى دائري الوراق

بدأت الواقعة عندما اشتعلت النيران في السيارة المحملة بالمواد البترولية أثناء سيرها أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وسرعان ما تصاعدت ألسنة اللهب، ليتحول موقع الحادث إلى مشهد من النيران والدخان الكثيف، وسط حالة من الذعر بين المتواجدين في محيط الواقعة.

وامتدت آثار الحريق إلى محيط موقع الحادث، ما استدعى تحركا عاجلا من قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع النيران ومحاصرتها، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات القريبة.

النيابة تعاين موقع الحادث لكشف الأسباب

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها، فيما بدأت الجهات المختصة أعمال الفحص وحصر الخسائر والضحايا للوقوف على ملابسات الحادث.

كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وبدء التحقيقات لكشف أسباب اندلاع الحريق وتحديد ظروف وملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبين مشاهد النيران وعمليات الإنقاذ، بقي رحيل السائق حسين إبراهيم عبدالله أحد الجوانب الإنسانية المؤلمة في الحادث، الذي أعاد تسليط الضوء على حجم المأساة التي شهدها الطريق الدائري بمنطقة الوراق.