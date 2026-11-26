شن أشرف قاسم، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، هجومًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق، منتقدًا طريقة التعامل مع الأزمة وعدم وجود حلول واضحة لها.

وقال أشرف قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن من الطبيعي أن يكون للاعبي الزمالك رد فعل في ظل تأخر مستحقاتهم، خاصة بعد الجلسة التي عقدوها مع حسين لبيب، رئيس النادي، والتي فوجئ خلالها، وفقًا لما علمه، بعدم وجود موعد محدد لصرف المستحقات.

وأضاف: "هو الطبيعي إن اللاعبين يكون ليهم رد فعل، وفوجئت إن خلال جلستهم مع الكابتن حسين لبيب اتقال ليهم، حسب ما عرفت، إن مفيش موعد محدد لصرف المستحقات".

وتابع: "كمان فكرة إنك تدفع المستحقات للاعبين الأجانب عملت أزمة، والمفروض إن مجلس الإدارة يشوف حلول للاعبين".

ووجه نجم الزمالك السابق انتقادات لمجلس الإدارة، متسائلًا عن الملفات التي نجح في حسمها منذ توليه المسئولية، قائلًا: "مجلس الزمالك بقاله 3 سنين وعدة شهور؟ قل لي ملفاً واحداً نجحوا فيه؟".

وتطرق أشرف قاسم للحديث عن فكرة إنشاء شركة كرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا موافقته على المشروع بشرط وضع ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على حقوق النادي، متسائلًا عن سبب الإسراع في حسم الملف خلال الفترة الحالية.

وقال: "موافق على شركة الكرة، بس يكون ليها ضوابط، المجلس ده ناقص في مدته 10 شهور، ليه متسرعين لإنهاء ملف شركة الكرة؟".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأولوية كان يجب أن تكون لإيجاد حلول لأزمة مستحقات لاعبي الفريق، وصرف جزء من المتأخرات، بما يضمن توفير الاستقرار داخل صفوف الزمالك.