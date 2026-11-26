تحدث جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، عن أزمة لاعبي الفريق الأبيض والبيان الذي صدر مؤخرًا، مشيرًا إلى أن اللاعبين لجأوا إلى هذه الخطوة بعد اجتماعهم مع رئيس النادي وعدم الوصول إلى حلول واضحة.

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وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "بيان اللاعبين طلع بعد ما جلسوا مع رئيس النادي واتقال مفيش حلول، وأنا في جيلي قعدنا 3 أو 4 سنين مكنش فيه مجلس إدارة وكان فيه لجان، إنما الموقف حاليًا متغير، فيه مجلس إدارة بس بيقول مفيش حل ومفيش ميعاد".

وعن فكرة إنشاء شركة لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد حمزة ترحيبه بالفكرة، لكنه شدد على ضرورة وجود ضوابط واضحة قبل تنفيذها.

وأضاف: "شركة الكرة؟ ما تتعمل، بس كل الطلبات إننا نعرف النسب ونعرف مين المستثمرين، هي لازم تتعمل بس بضوابط معينة".