نعى الإعلامي أحمد عبدالباسط مقدم برنامج في السنتر علي قناة "صدى البلد" ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وداعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

طريق الوراق

وكتب أحمد عبدالباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللهم اكفنا شر فواجع الأقدار ومُر القضاء، اللهم آجرنا من موت الفجأة في ساعة الغفلة، وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا.. اللهم إنا نسألك حُسن الخاتمة».

وأضاف: «نسأل الله أن يتغمد الضحايا في حادث الدائري بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.