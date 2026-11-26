أعربت الفنانة ندى بسيوني عن حزنها الشديد جراء حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، معبرة عن صدمتها من مشاهد الانفجارات والنيران التي شهدها موقع الحادث.

حادث الوراق

وكتبت ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كنت في اجتماع شغل ولغيناه بسبب الحادثة، وكلنا عمالين نتصل بأهالينا وأصدقائنا نتطمن "أنتوا فين"، والكل مرعوب وقلبه واجعه، الحياة والله ما مستاهلة، حزينة وموجوعة على مشهد الانفجارات والنار، مشهد مؤلم ومأساوي».

وأضافت: «لطفك يارب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

واختتمت ندى بسيوني رسالتها قائلة: «قلبي مع أهالي وأسر ضحايا حادث الدائري الأليم، ربنا يحفظ مصر والمصريين».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.