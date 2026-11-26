أطلق مغني الراب الكيكي كليب أغنيته الجديدة «اللون»، في تجربة غنائية وسينمائية يستعيد خلالها حكايات التهجير النوبي والحنين للجذور، بمزيج موسيقي يجمع بين الراب والإيقاعات الأفريقية والأمابيانو، في معالجة فنية مستوحاة من أحداث تاريخية شهدتها النوبة خلال بناء السد العالي في الستينيات.

ويحكي الكليب قصة طفل وطفلة جمعتهما ذكريات الطفولة على ضفاف النيل في أسوان، قبل أن تفرقهما ظروف التهجير، ليكبر كل منهما في عالم مختلف، بينما تظل ذكريات المكان حاضرة في حياتهما، حتى تقودهما الأقدار للعودة إلى نقطة البداية بعد سنوات طويلة.

ويقدم الكيكي من خلال «اللون» رؤية فنية تتجاوز الشكل التقليدي للكليبات الغنائية، إذ يحول قصة الفراق والعودة إلى رحلة بصرية عن الهوية والانتماء، مستعينًا برموز من التراث النوبي وذكريات الطفولة للتعبير عن فكرة أن الإنسان قد يرحل عن مكانه، لكن المكان يظل جزءًا منه.

وتم تصوير مشاهد الكليب بين أسوان والإسكندرية، حيث تمثل أسوان عالم الطفولة والجذور والذكريات، بينما تعكس الإسكندرية الحياة المعاصرة والتحولات التي عاشتها الشخصيات، في مزيج بصري يجمع بين الطبيعة النوبية والأجواء الحضرية الحديثة.

وتعد «اللون» ثاني أغنيات ألبوم الكيكي الغنائي المصغر «بحر الحمى» الذي يمزج خلاله بين موسيقى الراب والأفرو والأمابيانو، مع استلهام عناصر من الثقافة والهوية النوبية. والكليب من إخراج مروان مارادونا، وفكرة وإشراف إبداعي الكيكي، وإنتاج موسيقي راشد ميوزيك وجوفي، ومكس وماستر حازم سكلي.

ويستمد الألبوم اسمه من قرية «الجوزيرة» النوبية التي ينتمي إليها الكيكي، والمعروفة باسم «بحر الحمى»، فيما تجمع الأغنية التي تحمل اسم الألبوم بين موسيقى الكناوة المغربية والأداء الصوتي للكيكي باستخدام السلم الخماسي، مع استلهام الفلكلور النوبي، في تجربة موسيقية تمزج بين التراث النوبي والمغربي.

الكيكي مغني راب مصري من أصول نوبية، ويقيم في الإسكندرية، ويقدم تجارب موسيقية تمزج بين الراب والتأثيرات الأفريقية والثقافة النوبية، مع اهتمام بتوظيف الصورة السينمائية والأزياء في أعماله الغنائية.



