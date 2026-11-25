كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي، بشأن أزمة أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد اللقطة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن إدارة النادي تدرس توقيع عقوبة قاسية على اللاعب، إلى جانب عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية، إن إدارة الأهلي لديها قناعة بنسبة 100% بأن لقطة أحمد رضا لم تكن عفوية، مشيرًا إلى أن اللاعب سيوقع عليه أكبر عقوبة في تاريخ النادي، مع اتخاذ قرار رسمي بعرضه للبيع خلال شهر يناير المقبل.

وتأتي هذه التطورات في توقيت صعب يمر به الأهلي، بعدما أعلن النادي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء قرار رحيل عموتة في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي، حيث من المقرر أن يطرح الثنائي البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

وعلى مستوى النتائج، تلقى الأهلي خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بعدما رفع الزمالك رصيده إلى 22 نقطة عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من إقامة اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل استعادة الثقة بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.