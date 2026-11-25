لقيت طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا مصرعها، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة طالبة وإصابة عدد من الأشخاص بدائرة مركز الصف.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابساته.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق يبلغ من العمر 40 عامًا، اصطدمت بها سيارة ملاكي ماركة جيب، كان يقودها طالب يبلغ من العمر 20 عامًا.

وأسفر التصادم عن مصرع طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، وإصابة 7 آخرين من مستقلي الميكروباص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح جثمان الطالبة للوقوف على سبب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.