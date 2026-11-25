تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في مصرع شيف بأحد مطاعم ناد شهير وزوجته، إثر تعرضهما للاختناق نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهما بمنطقة الهرم، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين وبيان سبب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الزوج، شيف بأحد مطاعم ناد شهير، وزوجته، لقيا مصرعهما داخل مسكنهما، بعدما تُرك براد شاي على البوتاجاز، ما أدى إلى تسرب الغاز وامتلاء المكان به، وتعرضهما للاختناق حتى فارقا الحياة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثتي زوجين داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، وقررت التصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.