تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات موسعة في التعدي على أرملة الملحن الراحل حلمي بكر واتهام حارسي عقار و 2 منادي سيارات بالتعدي عليها وعلى حارس عقارها ، بالضرب بسبب خلاف على ركن سيارة أمام منزلها بمنطقة المهندسين بالعجوزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها، وقررت حجز 4 متهمين 24 ساعة على ذمة التحريات فيما قررت استدعاء أرملة حلمي بكر لسماع أقوالها حول الواقعة.

وشهدت منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة ، مشاجرة بين سماح القرشي أرملة الملحن الراحل حلمي بكر و4 أشخاص، بسبب خلاف على ركن سيارتها أمام العقار محل سكنها، انتهت باعتداء الطرف الثاني عليها وعلى حارس العقار باستخدام قطع خشبية «شوم»، ما أسفر عن إصابتهما ونقلهما لتلقي العلاج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين، ضم الأول أرملة الملحن حلمي بكر، 44 عامًا، التي أصيبت بجرح قطعي وكدمة في الرأس، وحارس العقار، 35 عامًا، الذي تعرض لكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أما الطرف الثاني، فضم حارسي عقار يبلغان من العمر 43 و31 عامًا، ومناديي سيارات يبلغان 40 و30 عامًا.

وكشفت التحريات، أن شرارة الخلاف بدأت عندما اعترض أحد أفراد الطرف الثاني على ركن أرملة الملحن سيارتها أمام العقار الذي تقيم به، فنشبت بينهما مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، تدخل فيها باقي الأطراف، قبل أن يعتدي أفراد الطرف الثاني على أرملة حلمي بكر وحارس العقار باستخدام الشوم، ما تسبب في إصابتهما.

ضبط المتهمين في الاعتداء على أرملة حلمي بكر

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن قطع الشوم المستخدمة في الاعتداء.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبها كشفت سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، عن تفاصيل تعرضها للاعتداء والسرقة داخل منزلها بمنطقة المهندسين، مؤكدة أن الواقعة جاءت بدافع الانتقام ومحاولة الاستيلاء على شقة الموسيقار الراحل.

وأوضحت القرشي خلال لقاءها ببرنامج تليفزيوني أن الأزمة بدأت بظهور مجموعة جديدة من "السياس" في منطقتها يمارسون أعمال البلطجة ويغلقون الشارع ويرتكبون أفعالا مخلة، فتقدمت بشكوى واستجاب لها مسؤولي الحي وأزالوا جميع مخالفاتهم.

وأضافت أرملة حلمي بكر أن الاعتداء وقع فور إلقاء الشرطة القبض على زعيم هذه المجموعة؛ حيث اقتحم آخرون مدخل منزلها، واعتدوا عليها بالضرب المبرح باستخدام عصا كبيرة "شومة" على رأسها، ما أسفر عن إصابتها بجروح في الرأس واليد، فضلا عن سرقة هواتفها المحمولة والمصوغات الذهبية التي كانت ترتديها.

وأشارت القرشي، إلى أن المعتدين كانوا يقتلون الكلاب في المنطقة تمهيدا لتنفيذ هجومهم، لافتة إلى أنهم حطموا كاميرا المراقبة سابقا وكانوا يعتقدون أنها لا تعمل، إلا أنها كانت قد أصلحتها قبل الواقعة بيوم واحد فقط، ما وثق تفاصيل الاعتداء.

واتهمت القرشي شخص يقف وراء هؤلاء البلطجية بهدف طردها والاستيلاء على شقة الموسيقار الراحل حلمي بكر المملوكة لابنته "ريهام"، قائلة: "ذكرت اسم الشخص الذي يقف وراءهم في تحقيقات النيابة، ومش هسيب حق بنتي، وإن ربك لبالمرصاد، وحق دمي والحيوانات التي قُتلت لن يضيع".