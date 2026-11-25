أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2026 الأسبوع القادم ، حسب الجداول المعلنة في كل محافظة

وأكدت المدارس للطلاب على التنبيهات التالية :

- امتحانات شهر نوفمبر 2026 لن تخرج عن كتب التقييمات والكتاب المدرسي

- لن تؤثر امتحانات شهر نوفمبر 2026 على سير اليوم الدراسي

-لن يتم إعادة امتحانات شهر نوفمبر 2026 للطالب الغائب إلا بعذر مقبول من التأمين الصحي

-يتم طباعة 3 نماذج لكل مادة في امتحانات شهر نوفمبر 2026

وكانت قد أكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن امتحانات شهر نوفمبر ستعقد أثناء اليوم الدراسي، مع استمرار انتظام الحصص الدراسية، بما يحقق التوازن بين تنفيذ التقييمات الشهرية واستكمال شرح المقررات الدراسية وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأضافت أن المديرية تحرص على تنظيم أعمال التقييم بصورة تضمن متابعة المستوى الحقيقي للتحصيل الدراسي للطلاب، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع وضوح المواعيد والإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبها .. عقدت الدكتورة منى البقري، مدير عام إدارة ٦ أكتوبر التعليمية، اجتماعاً موسعاً مع مديري المدارس التابعة للإدارة ، لمناقشة الاستعدادات النهائية لـ امتحانات شهر نوفمبر 2026 ، ومناقشة آليات تنظيمها بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات.

وأكدت الدكتورة منى البقري خلال الاجتماع على عدد من المحاور المهمة، أبرزها:

الاستعداد الجيد للامتحانات وتجهيز اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

الالتزام الكامل بالمواعيد والجداول والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

تحقيق الانضباط داخل المدارس، ومتابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين.

الإلتزام بالدقة والشفافية في أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات.

تفعيل دور المتابعة الميدانية لرصد أي معوقات والتعامل معها فوراً.

تعزيز التواصل المستمر بين إدارات المدارس والإدارة التعليمية لضمان سرعة حل المشكلات.

كما شددت على أهمية دور مدير المدرسة بإعتباره المسؤول الأول عن انتظام العمل داخل مؤسسته التعليمية، وضرورة تكاتف جميع الجهود لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تدعم مصلحة الطالب وتحقق أهداف العملية التعليمية.