وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، بضرورة تشجيع أبنائهم على متابعة النماذج الاسترشادية التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بثها حصريا عبر قناة «مدرستنا 2» بداية من اليوم الأحد، وذلك لأول مرة.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، بيان لها، إن النماذج الاسترشادية في غاية الأهمية، وذلك للتعرف على شكل الأسئلة وصياغتها وتوزيعها على المنهج، وكذلك تدريب الطالب على الطريقة الصحيحة للإجابة في الامتحان، خاصة أن الصف الثالث الإعدادي "شهادة" وتعتبر مصيرية في حياة الطالب التعليمية، والتي يحتاج لكل درجة فيها.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر، على الطلاب بأخذ الأمر بجدية تامة والتركيز في النماذج الاسترشادية، حتى يستفيدوا منها استعدادا لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، مناشدة أولياء الأمور بتشجيعهم وتهيئة المناخ الملاءم لأبنائهم داخل الأسرة، ومقدمة الشكر لوزارة التربية والتعليم على حرصها لنشر النماذج الاسترشادية، وذلك لمصلحة أبنائنا الطلاب.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية، مع إتاحة حلولها، حصريا عبر قناة «مدرستنا 2»، وذلك يوميا بداية من اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث سيتم بث 27 نموذجًا لكل مادة من مواد الصف الثالث الإعدادي عبر قناة "مدرستا2” ، من خلال نخبة من المعلمين المتميزين، مع إتاحة الحلول لكل نموذج، بهدف تدريب الطلاب على طبيعة أسئلة الامتحانات، وتعريفهم بكيفية التعامل معها، وتقديم الإجابات النموذجية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يمكنكم متابعة قناة مدرستنا 2 عبر التردد التالي: تردد ١١١٧٨ رأسي .. معدل الترميز ٢٧٥٠٠ .. معامل تصحيح الخطأ ٥/٦