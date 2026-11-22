شهدت محافظة الغربية، جريمة قتل راح ضحيتها قيادي في حزب مستقبل وطن، كان يشارك في جلسة عرفية بالمحافظة وقام شخص بإنهاء حياته بطعنات غادرة ..

فتح باب التحقيق العاجل

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز السنطة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة مقتل أيمن أبواليزيد قيادي بحزب مستقبل وطن بطعنات غادره عقب مشاركته بجلسه عرفيه بين عائلتين بقرية إشناواي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات المحامي العام



كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وسماع أسرة المجني عليه وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وعرض جثمان الضحية علي الطب الشرعي وإنهاء تصاريح دفنه .

جهود أمنية مشددة



وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنوا من ضبط علي المتهم بإنهاء حياة قيادي بحزب مستقبل وطن بطعنات غادرة عقب الانتهاء من إتمام جلسة عرفية بين عائلتين بقرية اشناواي بمركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول العثور علي جثة المدعو ايمن أبوزيد أمين الوحدة الحزبية لحزب مستقبل وطن بقرية اشناوي بنطاق دائرة المركز.

مقال قيادي بحزب مستقبل وطن



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة فتمكن ضباط فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة من ضبط المتهم بإنهاء حياة قيادي بحزب مستقبل وطن.

ضبط المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.