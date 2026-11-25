تغادر بعثة منتخب مصر لكرة القدم للصم، مساء اليوم الاربعاء ، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسط طموحات كبيرة بتحقيق اللقب القاري وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم.

وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة بعد الانتهاء من الاستعدادات الطبية والوقائية لجميع أفراد البعثة، حيث خضع اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري للكشف الطبي، إلى جانب الحصول على التطعيمات اللازمة، تنفيذًا للإجراءات الصحية المطلوبة قبل السفر وخوض المنافسات.

ويرافق البعثة الدكتور أشرف العجيلي، أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، بصفته رئيسًا للبعثة، في مهمة تستهدف توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني من أجل الظهور بصورة مشرفة وتمثيل الرياضة المصرية بأفضل شكل في المحفل الإفريقي.

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية القائمة النهائية للمنتخب المشارك في البطولة، والتي تضم 23 لاعبًا، وجاءت الأسماء كالتالي:

ناجي عبد الحليم، صابر جمال، عبد الرحمن عبد الله، أحمد عماد صابر، محمد عماد صابر، محمد عبد الحميد، حمادة فاروق، مصطفى قدري، السيد شوقي السيد، محمد محمود، محمد أحمد هلال، السيد أحمد السيد، أحمد مسعود المصري، عمرو محمد الشربيني، محمد أحمد علي، رضا محمد عبد الوهاب، أحمد سالم السيد، إبراهيم محمد سلامة، نبيه سامح نبيه، عثمان شوقي السيد، أحمد محسن أحمد، عمر سمير، إيهاب محمد كمال.

تضم قائمة الجهاز الفني والإداري للمنتخب مجموعة من العناصر المسؤولة عن قيادة الفريق خلال منافسات البطولة، وهم:

السيد محمد مسعود: رئيس لجنة الصم.

شوكت النجار: المدير الفني.

علاء الدين عيسى: المدرب العام.

نجاح عبد النبي: مدرب حراس المرمى.

السيد جمعة محسوب: المدير الإداري.

حمادة حسني: أخصائي التأهيل.

الدكتور محمود مجدي النجار: طبيب البعثة

تحظى مشاركة منتخب مصر لكرة القدم للصم باهتمام كبير من مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، الذي يضع تجهيز المنتخبات الوطنية وتوفير متطلبات مشاركتها في البطولات القارية والعالمية ضمن أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.

وتحرص اللجنة على متابعة برامج إعداد المنتخبات قبل خوض المنافسات الدولية، والعمل على استكمال الجوانب الفنية والطبية والإدارية، وتوفير الرعاية اللازمة للاعبين والأجهزة الفنية، بما يساعدهم على التركيز في تحقيق النتائج الرياضية المطلوبة.

وتعكس هذه التحركات اهتمام اللجنة البارالمبية بتعزيز حضور مصر في مختلف المحافل الرياضية، ودعم الأبطال والمنتخبات الوطنية بمختلف الإعاقات، من أجل المنافسة على منصات التتويج ورفع العلم المصري في البطولات الإفريقية والعالمية

يدخل منتخب مصر البطولة الإفريقية بهدف المنافسة بقوة على اللقب، والسعي إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى بطولة العالم، مستندًا إلى قائمة تضم 23 لاعبًا وجهازًا فنيًا وإداريًا وطبيًا متكاملًا.

وتتطلع البعثة إلى تقديم مستويات قوية خلال المنافسات، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة البارالمبية المصرية، ويؤكد قدرة اللاعبين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في البطولات الدولية.