أعلن قائد الاستخبارات المضادة في ميليشيا الدعم السريع الطيب جبارة والمسؤول عن حماية حميدتي انشقاقه واستعداده للقتال مع الجيش السوداني.

وكشفت تقارير إعلامية عن تصاعد الانشقاقات داخل قوات "الدعم السريع" خلال الأيام الأخيرة حيث أُعلن إنضمام 5 قيادات ميدانية مؤخر إلى الجيش السوداني.

وأشارت التقارير ذاتها إلى وصول 4 قيادات بـ"الدعم السريع" إلى الخرطوم مؤخراً سبق إعلان انضمامهم الرسمي إلى الجيش السوداني.

ومن بين المنشقين الـ 4 اللواء عمار زين رابح أحد قادة قوات الإسناد ومحمد علي عبدالله رئيس الإدارة المدنية بالفولة.

كما اتسعت دائرة الانشقاقات خلال الأيام الأخيرة لتصل إلى الدائرة الأمنية المحيطة بقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وشملت قائمة المنشقين قائد المجموعتين 27 و 28 بـ"الدعم السريع" مشعل عبدالرحمن قبل أسبوع والقائد الميداني للمجموعة الأولى في سرف عمرة بولاية شمال دارفور أحمد حسب الرسول.