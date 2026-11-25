شهد البرلمان الألماني إحتجتجات قوية على استضافة ديفيد برنياع، الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي، حيث أغلق أعضاء من حزب اليسار بوابة القاعة التي كان يشارك فيها بفعالية.

فيما احتجزت الشرطة الألمانية متظاهرًا يحمل العلم الفلسطيني.

وكان المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان تقدم بشكوى جنائية ضد رئيس الموساد السابق دافيد برنياع، مطالبًا بإصدار مذكرة توقيف بحقه فور دخوله ألمانيا، حيث يُنتظر أن يلقي كلمة في البوندستاغ الأربعاء.

واتهمت المنظمة برنياع بلعب دور محوري في تفجير أجهزة البيجر في لبنان في سبتمبر 2024، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 3400 شخصًا، بينهم أطفال ومسعفون، معتبرةً أنه «هجوم عشوائي» ينتهك القانون الدولي.

وأثارت الزيارة اعتراضات داخل حزبي الخضر ودي لينكه، فيما وصف مسؤول أمني ألماني الشكوى بأنها «نكران للجميل».