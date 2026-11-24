وقّع وزير الدفاع الأوكراني يفجيني خمارا ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس خطابا للتعاون في تطوير ونشر واستخدام المنظومة الرقمية القتالية الأوكرانية «دلتا»، لتصبح ألمانيا أول دولة تحصل على إمكانية الوصول إلى المنظومة.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق يمثل مرحلة جديدة في توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الدفاعية الأوكرانية، في إطار مبادرة «دلتا لاب».

وبموجب الاتفاق، ستتمكن ألمانيا من استخدام المنظومة وفقا لاحتياجات قواتها المسلحة، وتكييف إمكاناتها، والمساهمة في تطوير خصائص جديدة، إلى جانب العمل المشترك على تحسينها.

وقال خمارا إن أوكرانيا تمتلك حلولا تكنولوجية جرى اختبارها في ساحة المعركة، موضحا أن «دلتا» منصة رقمية متكاملة تجمع بين التخطيط والقيادة العملياتية وتحليل الموقف الميداني.

وأضاف أن الخبرات التكنولوجية الألمانية ستسهم في تطوير قدرات المنظومة وتوسيع نطاقها، معتبرا أن الشراكة بين البلدين ستعزز قدراتهما وأمن أوروبا.

وتعتزم ألمانيا دعم تطوير المنظومة، بما في ذلك من خلال تحالف تكنولوجيا المعلومات من أجل أوكرانيا، على أن يقتصر استخدامها من الجانب الألماني على نطاق التعاون المتفق عليه، دون نقل أو إتاحة بيانات العمليات القتالية أو غيرها من البيانات التشغيلية الخاصة بقوات الدفاع الأوكرانية.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان اتفاقا منفصلا في مرحلة لاحقة، يحدد الشروط العملية والتقنية والقانونية للتعاون.

وتعد «دلتا» منظومة رقمية قتالية طورها مركز الابتكار وتطوير التكنولوجيا الدفاعية التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية، وتدمج أدوات الوعي الظرفي والاستخبارات والتخطيط وإدارة المهام القتالية.

وكان بيستوريوس قد أعلن في وقت سابق أن الجيش الألماني اختبر المنظومة الأوكرانية لإدارة ساحة المعركة وتعزيز الوعي الظرفي خلال تدريبات أجريت في أكتوبر الماضي، وركزت على تقنيات الطائرات المسيرة المتقدمة.

وتعتزم ألمانيا حاليا التعاون مع أوكرانيا لتطوير المنظومة وتقييم إمكانية استخدامها من جانب القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير).