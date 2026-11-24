واصل الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، كتابة التاريخ مع الفريق الكتالوني، بعدما عادل إنجاز بيب جوارديولا في عدد مرات العودة بالنتيجة، واقترب من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم يوهان كرويف، وذلك عقب الفوز المثير على فياريال بنتيجة 3-2، يوم الأحد الماضي.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن فليك لم يكتفِ بالحفاظ على صدارة برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، بل حقق إنجازًا جديدًا بوصوله إلى العودة رقم 24 خلال 134 مباراة قاد فيها الفريق الكتالوني.

وبذلك عادل المدرب الألماني رقم جوارديولا، الذي احتاج إلى 249 مباراة لتحقيق العدد نفسه من مرات العودة بالنتيجة خلال فترة تدريبه لبرشلونة.

ورغم أن فليك يفضل بالتأكيد تجنب المعاناة بهذا الشكل وعدم استنزاف لاعبيه أكثر من اللازم خلال المباريات، فإن المدرب الألماني بات قريبًا من تحطيم الرقم القياسي لعدد مرات العودة بالنتيجة، والمسجل باسم الهولندي يوهان كرويف، الذي حقق 28 عودة خلال 430 مباراة مع الفريق الكتالوني.

موسم أول حافل بالريمونتادا

شهد الموسم الأول لفليك مع برشلونة، بعدما تولى المسؤولية في صيف 2024، تحقيق 9 عودات بالنتيجة، منها 6 في الدوري الإسباني، وواحدة ملحمية في دوري أبطال أوروبا، بعدما حول الفريق تأخره بنتيجة 2-4 إلى انتصار 5-4.

كما حقق فليك عودتين لا تُنسَيان أمام ريال مدريد، أسهمتا في تتويج برشلونة بلقبين. وجاءت الأولى في السعودية، عندما حول الفريق تأخره بنتيجة 0-1 إلى انتصار 5-2، ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني.

أما العودة الثانية، فجاءت بعد أشهر قليلة في نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي أقيم على ملعب لا كارتوخا، عندما قلب برشلونة تأخره بنتيجة 1-2 إلى انتصار 3-2، بفضل هدف جول كوندي في الدقيقة 115 من الوقت الإضافي.

10 عودات في الموسم الماضي

ارتفع عدد مرات العودة بالنتيجة التي حققها فليك إلى 10 خلال الموسم الماضي، بينها 7 في الدوري الإسباني، أبرزها العودة أمام أتلتيكو مدريد على ملعب رياض آير ميتروبوليتانو، والتي كادت أن تحسم اللقب لصالح برشلونة، إلى جانب 3 عودات في دوري أبطال أوروبا.

5 عودات في الموسم الحالي

أما خلال الموسم الحالي، فقد وصل رصيد المدرب الألماني إلى 5 عودات بالنتيجة حتى الآن، بواقع واحدة في دوري أبطال أوروبا و4 في الدوري الإسباني.

وبذلك أصبح فليك أكثر المدربين تحقيقًا للعودة بالنتيجة في الدوريات الأوروبية الكبرى، بالتساوي مع إنتر ميلان، ليواصل الاقتراب من رقم كرويف القياسي، بعدما عادل إنجاز جوارديولا في عدد مرات الريمونتادا مع برشلونة.