أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة استراتيجية لإعادة تشكيل إدارة الاقتصاد ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، مشددة على أهمية الانتقال من مرحلة التحول الرقمي إلى مرحلة التحول الاقتصادي الذكي.

وقالت الأتربي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة دراسة حول الذكاء الاصطناعي، إن مصر قطعت خطوات مهمة في بناء البنية التحتية الرقمية، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل البيانات المتاحة لدى مؤسسات الدولة إلى أدوات تساعد في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتحسين إدارة الموارد العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأعربت عن تقديرها للجنة المشتركة وللنائب أحمد أبو هشيمة على الجهد المبذول في إعداد التقرير، مؤكدة أن القضية المطروحة أصبحت في صميم الأمن الاقتصادي للدول ومستقبلها.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي في جوهره هو إبداع العقل البشري وقدرته على الابتكار والتطوير وتوظيف المعرفة في ابتكار أدوات وحلول جديدة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا مهما بلغت درجة تطورها تظل نتاجا للفكر الإنساني، وأن الرهان الحقيقي يتمثل في تنمية القدرات البشرية وتعزيز مهارات الإنسان ليكون شريكا في تطوير هذه التكنولوجيا وتوجيهها لخدمة المجتمع والاقتصاد، وليس مجرد مستخدم لتطبيقاتها.

وأضافت أن تعظيم العائد الاقتصادي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يجب ألا يقتصر على تطوير الخدمات الحكومية، بل يمتد إلى زيادة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وتحسين مناخ الاستثمار، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والمنافسة.

وشددت على ضرورة ربط الاستثمارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمؤشرات واضحة لقياس العائد الاقتصادي، ومدى مساهمتها في زيادة الإنتاج وخفض التكلفة وتحسين جودة الخدمات.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية حماية السيادة الرقمية المصرية، باعتبار البيانات أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة، وهو ما يتطلب حماية البيانات الاقتصادية والمالية، وتأمين مراكز البيانات، وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وبناء قدرات وطنية قادرة على التطوير والابتكار، وعدم الاكتفاء بدور المستهلك للتكنولوجيا التي تنتجها دول أخرى.

وأكدت الأتربي ضرورة الإسراع في استكمال الإطار التشريعي المنظم لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي أداة لمساندة القرار البشري، وليس بديلا عن المسؤولية الإنسانية والقانونية لمتخذ القرار.

الاستثمار في الإنسان المصري

ولفتت إلى أن الاستثمار في الإنسان المصري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب وضع خطة وطنية لتأهيل الكوادر الحكومية والاقتصادية، وربط التعليم الجامعي والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل والاقتصاد الجديد.

وطرحت الأتربي مقترحا عمليا يتمثل في إعداد برنامج تنفيذي محدد المراحل لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يبدأ بمشروعات تجريبية ذات عائد سريع في مجالات الضرائب والجمارك وإدارة الإنفاق العام، ثم يتوسع تدريجيا وفقا لنتائج قابلة للقياس، مع متابعة دورية لمعدلات التنفيذ والعائد الاقتصادي.

تقديم تقرير دوري إلى مجلس الشيوخ

كما اقترحت تقديم مجلس الوزراء تقريرا دوريا إلى مجلس الشيوخ بشأن تطور تنفيذ البرنامج، والتحديات التي تواجهه، ومؤشرات الأداء المحققة.

واختتمت داليا الأتربي كلمتها بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة استخدام التكنولوجيا إلى مرحلة إنتاج المعرفة وتوطينها والمنافسة بها، في ظل ما تمتلكه من كوادر بشرية ومؤسسات وطنية وبنية رقمية متنامية، مشددة على أن الرهان الحقيقي يتمثل في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قوة الدولة المصري .