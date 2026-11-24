أكد النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطور تكنولوجي، وإنما أصبح فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في كفاءة الإدارة الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات، والتنبؤ بالأزمات الاقتصادية قبل وقوعها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وأوضح قورة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك التكنولوجيا، وإنما في القدرة على توظيفها وربط قواعد البيانات الحكومية وتحويلها إلى أداة فعالة تدعم متخذي القرار.

وضع إطار تشريعي واضح للمساءلة القانونية



وطرح نائب رئيس برلمانية الوفد أربعة محاور رئيسية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للذكاء الاصطناعي، في مقدمتها ضرورة وضع إطار تشريعي واضح للمساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يتضرر مواطن من قرار صادر استنادًا إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي دون أن يكون له الحق في التظلم والمراجعة البشرية.

وشدد قورة على ضرورة توفير الضمانات الكافية لحماية البيانات الشخصية والمالية للمواطنين، مؤكدًا أن التحول الرقمي يجب ألا يأتي على حساب الخصوصية والحقوق والحريات.



وطالب بتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين استهداف الدعم، وتطوير منظومة المعاشات، وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما طالب بدراسة تداعيات التوسع في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على معدلات البطالة، ووضع خطة وطنية لإعادة تأهيل العمالة وتدريبها وإعادة توجيهها إلى مجالات عمل جديدة، بما يتواكب مع المتغيرات التكنولوجية.

واختتم قورة كلمته قائلًا: «نريد ذكاءً اصطناعيًا يجعل الدولة أكثر كفاءة، والاقتصاد أكثر قوة، والمجتمع أكثر عدالة، والمواطن أكثر أمانًا، مع ضمان حماية حقوقه وصون كرامته.