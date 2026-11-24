أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة توعوية للتعريف بسرطان الفم وأهمية العناية بصحة الفم والأسنان، تستمر ثلاثة أشهر، وذلك ضمن جهودها لتعزيز ثقافة الوقاية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين. وتُنفذ الحملة في مرحلتها الأولى عبر مستشفيات قطاع الطب العلاجي بإقليم القاهرة الكبرى، بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي الأسنان.

تهدف الحملة إلى رفع الوعي بأعراض سرطان الفم، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر في زيادة فرص الشفاء، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية وأسس العناية اليومية بصحة الفم والأسنان.

فعاليات اليوم الأول

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن فعاليات اليوم الأول قدمت التوعية لـ1800 مواطن حول أعراض المرض وطرق الوقاية منه، كما تم توقيع الكشف على 82 متردداً وإجراء 10 جلسات لتنظيف الجير.

وتتضمن فعاليات الحملة تسيير قوافل توعوية تقدم الفحص المجاني، مع توزيع عينات مجانية من فرش ومعاجين الأسنان على المترددين لتشجيع تبني العادات الصحية السليمة.

وأشارت الدكتورة منى البيار، مدير الإدارة العامة لشئون طب الأسنان، إلى أن الحملة تسلط الضوء على العلامات التحذيرية التي تستوجب التوجه فوراً إلى طبيب الأسنان، أبرزها القرح التي لا تلتئم لأكثر من أسبوعين، وظهور بقع بيضاء أو حمراء داخل الفم، ووجود تورم أو كتلة غير معتادة في اللثة أو اللسان أو الخد، إضافة إلى صعوبة البلع أو المضغ والنزيف غير المبرر من الفم، مؤكدة أن الاكتشاف المبكر لهذه العلامات يجعل العلاج أبسط وأكثر نجاحاً.

وتستهدف الحملة التوعية بعوامل الخطورة المرتبطة بسرطان الفم، وفي مقدمتها التدخين بأنواعه ومضغ التبغ وإهمال نظافة الفم، مع التشديد على أهمية العادات اليومية البسيطة في الوقاية، مثل تنظيف الأسنان مرتين يومياً واستخدام خيط الأسنان والحد من السكريات وإجراء فحص دوري لدى طبيب الأسنان كل ستة أشهر.