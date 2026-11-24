تفقد اللواء طاق مرزق محافظ القهلية مستشفى تمي الأمديد المركزي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، ومدى توافر الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمترددين علتفقدى المستشفى، بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والدكتور إبراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة تمي الامديد.

وتفقد المحافظ عددًا من أقسام المستشفى ومرافقها، شملت الاستقبال، وعيادة الأسنان، ووحدة الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة، كما اطمأن على توافر أماكن مناسبة لانتظار المواطنين، بما يوفر لهم الراحة أثناء تلقي الخدمات الطبية، وتابع مدى توافر الأدوية بالصيدلية، للوقوف على جاهزية المستشفى لتلبية احتياجات المرضى وضمان انتظام تقديم الخدمات العلاجية.

وشدد على ضرورة استمرار انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية دون تقصير، والالتزام الكامل بمواعيد الحضور والانصراف، وتحقيق الانضباط الوظيفي بين الأطقم الطبية والتمريضية، مع الالتزام بارتداء الزي الرسمي، بما يعكس الجدية والالتزام بمتطلبات العمل داخل المنشآت الصحية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد المحافظ أهمية الحفاظ على النظافة العامة بجميع أقسام المستشفى ومرافقها، والاهتمام بالمظهر الحضاري والبيئة الصحية داخل المنشأة، مع توفير أوجه الرعاية اللازمة للمرضى، وحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية.

واشاد المحافظ جهود مديرية الصحة بالدقهلية، برئاسة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المستشفيات، وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات المتاحة، بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الطبية اللائقة.

وخلال الزيارة، التقى المحافظ عددًا من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا حرصه على الاستجابة للمطالب الممكنة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء حصولهم على الخدمة الطبية، بما يحقق راحتهم ويحفظ كرامتهم.