أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل محامٍ وآخرين حاولوا الحصول على بصمة توقيع والدتهم على بيع منزلها بالقاهرة، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل متهم.

اتهام محامٍ وآخرين حاولوا الحصول على توقيع والدتهم لبيع منزلها

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على محامٍ وأربعة آخرين، لاتهامهم بتزوير توقيع سيدة على عقد بيع منزلها لأبنائها، بينما كانت تتلقى العلاج في غرفة الرعاية داخل أحد المستشفيات الشهيرة.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وبجمع المعلومات وتقنين الإجراءات، تبيّن أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تزييف توقيع أم على عقد بيع منزلها لأولادها وهي في غرفة رعاية، وتم إحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.