شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، في محافظات القاهرة والجيزة تباينًا في معدلات الحركة على الطرق والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع توجه المواطنين لعملهم وارتفاع الأحمال المرورية خلال ساعات الذروة الصباحية.

كثافات متحركة بعدد من المحاور الرئيسية

تتركز الحركة المرورية في عدد من المناطق الحيوية، مع ظهور كثافات متحركة وبطء نسبي في بعض المحاور، وسط انتشار الخدمات المرورية للعمل على تسيير حركة السيارات ومنع التكدسات.

الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة

وفي القاهرة، تشهد مناطق وسط البلد ورمسيس وميدان التحرير وكورنيش النيل كثافات متحركة، إلى جانب مناطق شبرا مصر ومدينة نصر ومصر الجديدة، مع تباطؤ نسبي في بعض قطاعات كوبري أكتوبر وكوبري الساحل ومحور صلاح سالم.

الحالة المرورية بشوارع ومحاور الجيزة

وتسجل شوارع الهرم وفيصل وميدان الجيزة كثافات مرورية متحركة، مع تباطؤ حركة السيارات بمناطق الدقي والمهندسين وشارع جامعة الدول العربية، فضلًا عن المحاور المؤدية إلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، خاصة خلال فترات الذروة.

انتشار الخدمات المرورية على الطرق الرئيسية

وتواصل الخدمات المرورية انتشارها على الطرق والمحاور الرئيسية لمتابعة حركة السيارات والتعامل الفوري مع الأعطال والحوادث، ورفع أي معوقات قد تتسبب في تعطيل حركة السير، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير انتقال المواطنين.

مناشدة قائدي السيارات

ويناشد قائدو السيارات الالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، واتباع الإرشادات المرورية لتجنب الحوادث والتكدسات.