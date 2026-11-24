شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تراجعا جماعيا أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك، وسط تحركات طفيفة في سوق الصرف، وترقب المتعاملين لاتجاه الدولار والعملات الرئيسية خلال الساعات المقبلة، حيث تراجع الدولار بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل متوسط سعر 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع.

كما تراجع اليورو تراجعا طفيفا، ليسجل متوسط سعر 59.1652 جنيه للشراء، و59.3939 جنيه للبيع.

وتراجع الريال السعودي أيضا تراجعا طفيفا، ليظل عند مستوى الـ 14 جنيها، بينما مازال الدينار الكويتي متصدرا أعلى العملات سعرا أمام الجنيه المصري، مسجلا 170.64 جنيه للشراء، و176.1049 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري فقد جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

الدولار الأمريكي: 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع.

اليورو: 59.1652 جنيه للشراء، و59.3939 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 70.729 جنيه للشراء، و71.017 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 37.7775 جنيه للشراء، و37.8892 جنيه للبيع.

الكرون الدانمركي: 7.9173 جنيه للشراء، و7.9464 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي: 5.5083 جنيه للشراء، و5.5439 جنيه للبيع .

الكرونا السويدية: 5.2762 جنيه للشراء، و5.3027 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 64.4468 جنيه للشراء، و64.6961 جنيه للبيع.

الين الياباني (100): 34.1232 جنيه للشراء، و34.2593 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 35.9454 جنيه للشراء، و36.1041 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 170.64جنيه للشراء، و176.1049 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 14.391 جنيه للشراء، و14.4959 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.7668 جنيه للشراء، و14.8113 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 141.73 جنيه للشراء، و144.2132 جنيه للبيع.

الريال القطري: 13.7792 جنيه للشراء، و14.9218 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 75.6919 جنيه للشراء، و76.822 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 8.1464 جنيه للشراء، و8.1653 جنيه للبيع للتحويل.