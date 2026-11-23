يسحب المستثمرون أموالهم من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصات الأمريكية بوتيرة متسارعة، ما يحرم العملة المشفرة من أحد أهم مصادر الدعم التي ساعدتها خلال الفترة الماضية، في وقت تواجه فيه ضغوطا متزايدة.

وبحسب بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية، سجلت الصناديق الـ12 نحو 1.8 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة خلال الأسبوع الماضي، في أكبر موجة سحب منذ يونيو، وللأسبوع الرابع على التوالي.

كما سجلت بيتكوين انخفاضها الأسبوعي السابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ انهيار تيرا-لونا في عام 2022، بعدما هبطت إلى 55,254 دولارا أمس الأول السبت، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.

وتعرضت بيتكوين لضغوط متعددة خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها اختراق منصة بينانس في نهاية أكتوبر وسرقة نحو 6 مليارات دولار، ما أدى إلى اضطراب أسواق العملات المشفرة.

كما تضررت شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر بفعل ضعف التداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتزايد التوقعات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبعد موجة البيع الحادة الأسبوع الماضي، استقرت بيتكوين نسبيا، إذ جرى تداولها فوق مستوى 61,000 دولار بقليل في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين 23 نوفمبر، إلا أن الضغوط على العملة لا تزال مرتفعة.

ويزيد استمرار خروج الأموال من صناديق بيتكوين المتداولة من احتمالات دخول السوق في مرحلة أكثر هشاشة، خصوصا أن هذه الصناديق شكلت مصدرا مهما للطلب على العملة منذ إطلاقها في الولايات المتحدة عام 2024.

ومنذ بداية العام، سحب المستثمرون أكثر من 3.7 مليار دولار من هذه الصناديق.

وتصدر صندوق “آي شيرز بيتكوين ترست” التابع لشركة بلاك روك موجة الخروج، بعدما سجل يوم الجمعة صافي تدفقات خارجة قياسية بلغت 544 مليون دولار في يوم واحد.

وقال روبن سينج الرئيس التنفيذي لشركة كوينلي، إن معظم صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة شهدت تدفقات خارجة خلال نوفمبر.

وقال سينج: “إن بقاء بيتكوين فوق مستوى 60,000 دولار لا يمثل بأي حال دليلا مقنعا على بدء تعافيها. ولن أستغرب أن تتراجع بيتكوين مجددا إلى مستويات الخمسينيات من الألف دولار على المدى القريب”.

وأضاف أن بيتكوين قد تفقد جزءا من اهتمام المستثمرين خلال فترة عطلات نهاية العام، مع تراجع عدد المحفزات القادرة على جذب طلب جديد إلى السوق.