يتابع المواطنون عن كثب تحركات أسعار الذهب يوميًا، لا سيما بعد موجة التراجع غير المعتادة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، والتي أثارت حالة من الترقب والحيرة بين المقبلين على الشراء والبيع، وسط تساؤلات بشأن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان الهبوط الحالي يمثل تصحيحًا مؤقتًا أم بداية لموجة تراجع جديدة.

في هذا الصدد، أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن التراجع الحاد في أسعار الذهب بالبورصات العالمية، وانعكاسه على السوق المحلية بوصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 5500 جنيه، يأتي في إطار موجة تصحيح استثنائية فرضتها متغيرات نقدية ومالية دولية، ولا يعكس تراجعًا في القيمة الاستثمارية للمعدن الأصفر على المدى الطويل.

الذهب يستعيد مساره الصاعد تدريجيًا خلال 2027.. ويحذر المواطنين من البيع بخسارة

وأوضح عفيفي لموقع" صدى البلدK أن انخفاض أسعار الذهب يرجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تشدد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار، إلى جانب اتجاه صناديق استثمار عالمية إلى تسييل جزء من حيازاتها الذهبية لتوفير السيولة وتغطية خسائرها في أسواق الأسهم والتكنولوجيا.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن تفاعل السوق المحلية مع تحركات الأسعار العالمية يعكس قدرًا من الانضباط في سوق الذهب المصرية، في ظل الاستقرار النسبي لسعر الصرف وتراجع المضاربات العشوائية التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار محليًا بعيدًا عن المستويات العالمية.

وحول توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، رجح عفيفي استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية خلال الأسابيع المتبقية من العام الجاري، لحين استيعاب موجات البيع، متوقعًا أن يستعيد الذهب اتجاهه الصاعد تدريجيًا خلال عام 2027، مدعومًا باستمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.

الذهب يظل أحد الأوعية الادخارية طويلة الأجل

ودعا عضو الشيوخ المواطنين والمدخرين إلى عدم التسرع في بيع مدخراتهم الذهبية وقت تراجع الأسعار، أو الانسياق وراء الشائعات والتقلبات اليومية، مؤكدًا أن الذهب يظل أحد الأوعية الادخارية طويلة الأجل، وأن قرارات الشراء ينبغي أن تتم بصورة تدريجية وعلى مراحل، بعيدًا عن المضاربات قصيرة الأجل.