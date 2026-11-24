عقد مسؤولو جهاز مستقبل مصر اجتماعًا مع وفد من شركة سوميتومو اليابانية ومجموعة العربي، لبحث سبل التعاون المشترك في إنشاء مناطق تنمية صناعية مستدامة بنظام المطور الصناعي، تستهدف استقطاب الشركات العالمية وإقامة مشروعات إنتاجية متكاملة داخل مصر، ودعم التوسع الصناعي وتعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية ،وذلك في إطار استراتيجية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات العالمية.

وتأتي المباحثات في ضوء الخبرات العالمية لشركة سوميتومو في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية، حيث تضم محفظة الشركة نحو 10 مناطق صناعية في عدد من دول العالم، تستضيف مئات الشركات وتوفر نحو 250 ألف فرصة عمل، بما يعكس خبرتها في إنشاء وإدارة مجمعات صناعية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات الدولية.

ويتيح التعاون المرتقب الاستفادة من خبرات الشركة في تطوير مناطق صناعية وفقًا للمعايير العالمية، وربط الشركات بشبكات التصنيع الدولية، بما يفتح آفاقًا واعدة أمام جذب استثمارات وشركات عالمية إلى السوق المصرية.

ومن شأن هذه الشراكة دعم توطين الصناعات اليابانية والعالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة الاستثمارات وحجم الإنتاج، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة.