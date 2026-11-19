أكد الإعلامي مصطفى بكري أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة بهاء الغنام، يستهدف تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، من خلال وضع الأطر القانونية والإجراءات المنظمة التي تضمن حقوق صغار العاملين في هذا القطاع.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الجهاز لديه الحق في استكشاف الثروات المعدنية، والعمل على استغلالها وتنميتها بما يحقق الاستفادة من موارد الدولة، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات وحملات التشكيك التي تستهدف إثارة البلبلة.

ورفض بكري ما تردد بشأن سيطرة اتحاد القبائل على مصادر الذهب في مصر، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر معني باستغلال وتنمية المناطق المستدامة، ومن بينها تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب، ووضع التراخيص والإجراءات العملية التي تكفل حماية حقوق صغار العاملين في هذا المجال.

ثروات مصر المعدنية

وتابع أن مصر دولة مستهدفة من مختلف الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، مشددًا على أن الدولة لن تجور على حقوق العاملين في التنقيب عن الذهب أو الشركات العاملة في هذا المجال، وأن الهدف هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على ثروات مصر المعدنية وضمان حقوق جميع الأطراف.