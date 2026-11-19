أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر لا تتأخر عن تقديم الدعم والمساندة للأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن ليبيا والسودان تمثلان جوارًا إقليميًا مباشرًا وأمنًا قوميًا مصريًا، ما يجعل استقرار الدولتين مصلحة مشتركة.

وقال سلامة، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد شردي، المذاع على قناة الحياة، إن وجود مصر وليبيا إلى جانب بعضهما البعض يمثل مصلحة مشتركة للبلدين، خاصة في ظل الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الليبية واستعادة قدراتها، وبناء الاقتصاد الليبي.

وأضاف أن ليبيا تضم أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية التي تلعب دورًا مهمًا في التنمية وإعادة بناء الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الصراعات التي شهدتها ليبيا أثرت على فرص التنمية والاستفادة من هذه العمالة والخبرات المصرية.

وأوضح أن استقبال مصر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة يعكس حرص القاهرة على تقديم خبراتها وإمكاناتها لدعم الاستقرار في ليبيا، سواء من خلال الاتفاقيات أو الشركات أو الخبرات أو التعاون المشترك.

وأشار إلى أن اللقاءات التي شهدت استقبال الدكتور مصطفى مدبولي للدبيبة، وكذلك استقبال الرئيس له، عكست بوضوح عزم مصر على دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا، بما يحقق مصالح الشعب الليبي والمصالح المصرية، باعتبار أن استقرار ليبيا يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري.