كشف المخرج المغربي نبيل عيوش عن تفاصيل رحلته الفنية وبداياته في عالم السينما، مؤكدًا أنه لم يكن يحلم منذ البداية بأن يصبح مخرجًا، بل بدأ مشواره بمحاولة العمل ممثلًا، قبل أن يكتشف أن الكتابة والإخراج هما الوسيلتان الأقرب للتعبير عن أفكاره ورؤيته للحياة والإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركته في ماستر كلاس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تحدث عن مراحل تكوينه الفني، والتجارب الشخصية والثقافية التي أثرت في اختياراته السينمائية، إلى جانب كواليس علاقته بأحد أبرز أفلامه «علي زاوا»، وكيف يستقبل الجيل الجديد هذا العمل بعد مرور سنوات على تقديمه.

وأوضح عيوش أنه في بداية حياته لم يكن يعرف ما الذي يريد أن يصبح عليه في المستقبل، لكنه كان يشعر بأن لديه الكثير من الأشياء التي يرغب في التعبير عنها، خاصة ما ارتبط بمرحلة مراهقته الصعبة، وما حملته من مشاعر وتجارب داخلية معقدة.

وأضاف أنه اتجه في البداية إلى التمثيل، واستمرت تجربته نحو ثلاث سنوات، شارك خلالها في بعض الأعمال المسرحية بباريس، مشيرًا إلى أن انتقاله مع والدته من الضاحية التي نشأ فيها إلى العاصمة الفرنسية، بعد زواجها مرة أخرى، كان بمثابة اكتشاف لعالم جديد بالنسبة إليه.

وتابع أن الحياة في باريس، وخاصة منطقة الحي اللاتيني «Quartier Latin»، التي تعد من المناطق المعروفة بوجود الطلاب والمؤسسات التعليمية، فتحت أمامه أبوابًا جديدة للتعرف على المسرح والسينما والحياة الثقافية، وهو ما جعله يشعر للمرة الأولى بأنه قادر على الاقتراب من عالم الفن والإبداع.

وأشار المخرج المغربي إلى أنه اعتقد في البداية أن التمثيل سيكون الطريق الذي يستطيع من خلاله التعبير عن أفكاره ومشاعره، لكنه اكتشف أنه ليس ممثلًا جيدًا بالقدر الكافي، على حد تعبيره، ليبدأ تدريجيًا في التفكير بالاتجاه إلى الكتابة والإخراج، حيث خاض تجربة إخراج المسرحيات، قبل أن يقدم أول أفلامه القصيرة.

وأكد عيوش أن أكثر ما كان يشغله في تلك المرحلة هو كيفية مناقشة السياسة من خلال الإنسان، موضحًا أن اهتمامه بالقضايا السياسية والاجتماعية لم يكن منفصلًا عن تجاربه الشخصية والبيئة التي نشأ فيها.

وتحدث عن تعدد الهويات والثقافات التي شكلت شخصيته، والصراع الداخلي الناتج عن انتمائه إلى عوالم ثقافية مختلفة، مؤكدًا أن هذه الخلفية كان لها تأثير واضح على رؤيته السينمائية والموضوعات التي اختار مناقشتها في أفلامه.

نبيل عيوش يتحدث عن «علي زاوا» وعلاقته بالأجيال الجديدة

وفي سياق آخر، أعرب نبيل عيوش عن سعادته باهتمام الأجيال الجديدة بفيلم «علي زاوا»، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشباب الذين تعرفوا على الفيلم لم يشاهدوه في دور العرض السينمائية، وإنما من خلال موقع يوتيوب أو منصات المشاهدة الرقمية.

وأوضح أن مشاهدة الجيل الجديد للفيلم تمثل أهمية خاصة بالنسبة إليه، لأنه يرغب في معرفة كيفية استقبال الشباب للعمل بعد مرور سنوات على إنتاجه، وما الذي يمكن أن يجدوه فيه من معانٍ وأفكار تتناسب مع واقعهم وتجاربهم المختلفة عن الأجيال السابقة.

وأضاف أنه لم يكن يعلم أن الفيلم عُرض مؤخرًا في القاهرة ومصر، معربًا عن سعادته بمعرفة وصوله إلى الجمهور المصري، ومؤكدًا أن استمرار مشاهدة العمل والتفاعل معه بعد سنوات من تقديمه يمثل أمرًا مهمًا بالنسبة إليه.

وشدد عيوش على أن اختلاف الأجيال يجعل تجربة مشاهدة الفيلم متجددة، فالشباب الذين يشاهدون «علي زاوا» اليوم يعيشون في عالم مختلف تمامًا عن العالم الذي كان موجودًا وقت صناعة الفيلم، وهو ما يجعل الاستماع إلى آرائهم وطريقة فهمهم للعمل تجربة مهمة بالنسبة إليه.

ويأتي ماستر كلاس نبيل عيوش ضمن الفعاليات التي تتيح لجمهور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فرصة التعرف عن قرب على تجارب صناع السينما، والاستماع إلى تفاصيل رحلتهم الفنية، والتحديات التي واجهوها، والرؤى التي شكلت مسيرتهم الإبداعية.

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