تطرح مسابقة وظائف السكة الحديد 2026 فرصًا جديدة للراغبين في العمل بالقطاع الحكومي، بعدما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن احتياج الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى 2666 موظفًا في عدد من التخصصات الفنية، وذلك لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل وتطوير مرفق السكك الحديدية، وفقًا للاحتياجات المعلنة بالمحافظات المختلفة.

وتشمل المسابقة وظائف بالدرجة الرابعة ضمن المجموعة النوعية الفنية الهندسية المساعدة، وتخضع إجراءات التعيين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وفقًا للإعلان رقم 9 لسنة 2026، الذي تضمن تفاصيل المؤهلات المطلوبة وضوابط القبول ومواعيد التقديم.

قائمة الوظائف المتاحة في السكة الحديد 2026

تتنوع فرص العمل المطروحة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بين الوظائف المرتبطة بتشغيل القطارات وأعمال الصيانة والإشارات والحركة، إلى جانب عدد من الوظائف الفنية الأخرى، وجاءت أبرز التخصصات المطلوبة كالتالي:

فني صيانة وتجديدات السكة.

فني حركة وبلوك.

فني إشارات.

فني مزلقان.

فني مناورة.

صراف تذاكر.

مشرف قطار.

مساعد قائد قطار.

فني ميكانيكا.

فني كهرباء.

فني براد.

فني لحام.

وتستهدف الوظائف الحاصلين على مؤهلات فنية متوسطة وفوق متوسطة، على أن يتوافق التخصص الدراسي مع طبيعة الوظيفة التي يرغب المتقدم في شغلها، وفقًا للتفاصيل الواردة بالإعلان الرسمي.

من يحق له التقديم على وظائف السكة الحديد 2026؟

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجموعة من الشروط العامة للقبول في المسابقة، ويتعين على المتقدمين استيفاؤها قبل تسجيل طلبات التوظيف، وتتمثل في الآتي:

أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية.

أن يكون حسن السمعة والسيرة.

ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا تم رد اعتباره.

ألا يكون قد سبق إنهاء خدمته بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

ألا يزيد عمره على 30 عامًا وقت الإعلان عن المسابقة.

أن يكون من الذكور، وفقًا للضوابط المحددة لطبيعة الوظائف.

أن يكون حاصلًا على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها.

المؤهلات والتخصصات الدراسية المطلوبة

لم تقتصر شروط المسابقة على الحصول على مؤهل فني فقط، وإنما حدد الإعلان تخصصات دراسية لازمة لشغل بعض الوظائف، حيث يشترط لوظائف مساعد قائد قطار وفني مناورة وفني براد وفني حركة وبلوك وفني إشارات وفني مزلقان وفني صيانة وتجديدات السكة، الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط في الميكانيكا أو الكهرباء.

كما تتطلب وظيفة فني كهرباء مؤهلًا في تخصص الكهرباء، بينما يشترط لوظيفة فني ميكانيكا مؤهل متخصص في الميكانيكا، ووظيفة فني لحام مؤهل في مجال اللحام.

أما المتقدمون لوظيفتي مشرف قطار وصراف تذاكر، فيجب أن يكونوا حاصلين على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع طبيعة المهام المطلوبة.

وأكد الإعلان عدم قبول المتقدمين الحاصلين على مؤهلات أعلى أو أقل من المستوى المحدد للوظيفة، مع ضرورة اجتياز الاختبارات والتدريبات المقررة، فضلًا عن الكشف الطبي وتحليل المخدرات بعد النجاح في الامتحانات.

الأوراق المطلوبة للقبول في مسابقة السكة الحديد

على المتقدمين تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة، لتقديمها خلال اليوم المحدد لأداء الامتحان، وتشمل الأوراق الآتية:

بطاقة الرقم القومي السارية، أصل وصورة من الوجهين.

شهادة المؤهل الدراسي، الأصل وصورة منها.

مستند يوضح الموقف من الخدمة العسكرية، أصل وصورة.

بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أصل وصورة، بالنسبة للمتقدمين من ذوي الإعاقة.

ومن الشروط التنظيمية المهمة أن يتقدم الشخص لشغل الوظائف المتاحة في المحافظة التي يقع بها محل إقامته، وفقًا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي، ولا يجوز اختيار محافظة أخرى.

متى يبدأ التقديم في وظائف السكة الحديد 2026؟

تستقبل بوابة الوظائف الحكومية طلبات الراغبين في الالتحاق بالمسابقة بداية من يوم 29 نوفمبر 2026، ويستمر التسجيل الإلكتروني حتى 13 ديسمبر 2026.

ويستطيع المتقدمون الاطلاع على الإعلان الرسمي ومراجعة تفاصيل الوظائف والتخصصات المطلوبة والمحافظات المتاح العمل بها، ثم تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رابط التقديم في وظائف السكة الحديد 2026:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?WorkType=1

قيمة رسوم التقديم وامتحانات السكة الحديد

يتحمل المتقدمون للمسابقة رسومًا مالية مرتبطة بإجراءات دخول الامتحانات والتقديم، حددها الإعلان بقيمة 30 جنيهًا لأداء الامتحان، بالإضافة إلى 200 جنيه مقابل تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المرتبطة بها.

ويمكن دفع المبالغ المطلوبة نقدًا أو باستخدام البطاقات البنكية، وفقًا للوسائل المعتمدة والمحددة في الإعلان.