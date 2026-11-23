أثارت نتائج تحليل حديثة مخاوف بشأن سلامة بعض المنتجات الزراعية التي تدخل في النظام الغذائي اليومي، بعدما كشفت عن وجود آثار لمبيدات حشرية ومواد كيميائية يصعب تحللها في عدد من الفواكه والخضروات، من بينها السبانخ والفراولة والعنب.

وقال تقرير نشرته جريدة "The Independent" البريطانية، أن هذه المركبات تُعرف باسم «المواد الكيميائية الأبدية» (PFAS)، نظرًا لقدرتها على مقاومة التحلل والبقاء في البيئة لفترات طويلة، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمالات انتقالها إلى جسم الإنسان من خلال الغذاء ومصادر التعرض الأخرى.

ما خطورة المواد الكيميائية الأبدية PFAS؟

تشير تسمية المواد الكيميائية الأبدية إلى مجموعة من المركبات الصناعية التي تتميز ببطء تحللها، وقدرتها على الاستمرار في البيئة والتراكم في بعض أنسجة الجسم.

وتدخل هذه المواد في صناعات واستخدامات متعددة، كما توجد بعض مركباتها ضمن مكونات مبيدات حشرية وفطرية تُستخدم في الزراعة.

ويرتبط التعرض لبعض أنواع PFAS بمخاطر صحية محتملة، من بينها التأثير على وظائف الجهاز المناعي والغدد الصماء، فضلًا عن زيادة احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان، لكن هذه المخاطر تتفاوت وفقًا لنوع المركب وكمية التعرض ومدة استمراره.

قائمة الفواكه والخضروات الأكثر احتواءً على بقايا المبيدات

وأصدرت مجموعة العمل البيئي الأمريكية (EWG) دليلها السنوي للمنتجات الزراعية لعام 2026، والذي يستند إلى نتائج اختبارات وزارة الزراعة الأمريكية لرصد بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات.

وضمت القائمة المعروفة باسم «الاثني عشر الملوثة» مجموعة من المنتجات التي سجلت أعلى مستويات من بقايا المبيدات، وجاءت السبانخ في مقدمتها، تلتها مجموعة من الخضروات الورقية، تشمل الكرنب الأجعد (الكالي) والكرنب الأخضر وأوراق الخردل.

كما شملت القائمة الفراولة والعنب والنكتارين والخوخ والكرز والتفاح والتوت الأسود والكمثرى، إلى جانب البطاطس والتوت الأزرق.

وبحسب نتائج الدليل، احتوت 96% من العينات التي شملتها القائمة على بقايا مبيدات حشرية، بينما رُصدت مركبات PFAS في 63% منها.

مبيد حشري يثير القلق في عينات الكرنب

ومن بين النتائج التي لفتت الانتباه، رصد مبيد DCPA في أكثر من نصف عينات الكرنب الأجعد التي خضعت للفحص، وهو مبيد يرتبط بمخاوف صحية، وتصنفه الجهات الأمريكية المختصة ضمن المواد المحتمل تسببها في الإصابة بالسرطان.

كما كشفت التحليلات عن وجود أنواع متعددة من بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية، بما يعكس تعدد مصادر التعرض لهذه المركبات من خلال الغذاء.

ما الفواكه والخضروات الأقل احتواءً على المبيدات؟

وفي مقابل قائمة المنتجات الأكثر تلوثًا، حددت مجموعة العمل البيئي قائمة «الخمسة عشر النظيفة»، التي تضم المنتجات التي سجلت مستويات أقل من بقايا المبيدات مقارنة بغيرها.

وتشمل هذه القائمة الأناناس والذرة الحلوة والأفوكادو والبابايا والبصل والبازلاء الحلوة المجمدة والهليون والكرنب والقرنبيط والبطيخ والمانجو والموز والجزر والفطر والكيوي.

وأظهرت نتائج الاختبارات أن نحو 60% من عينات هذه المنتجات لم تحتوِ على بقايا مبيدات قابلة للكشف، وهو ما يجعلها من الخيارات الأقل تعرضًا لهذه الملوثات وفقًا لبيانات الدليل.

طرق تقليل بقايا المبيدات على الفواكه والخضروات

ولا تعني نتائج هذه الاختبارات ضرورة التوقف عن تناول الفواكه والخضروات، إذ تظل من المكونات الأساسية للتغذية الصحية، لكن يمكن اتخاذ بعض الاحتياطات لتقليل التعرض لبقايا المبيدات.

ومن أهمها غسل المنتجات الزراعية تحت الماء الجاري قبل تناولها، وفرك الأنواع ذات القشور الصلبة بفرشاة نظيفة، مع إزالة الأوراق الخارجية للخضروات الورقية عند الحاجة.

كما يُنصح بالتنوع في أنواع الفاكهة والخضروات المستهلكة، وعدم الاقتصار على نوع واحد، ويمكن اللجوء إلى المنتجات العضوية عند توافرها، مع العلم أنها ليست ضمانًا كاملًا لغياب بقايا المبيدات.

هل توجد المواد الكيميائية الأبدية في مصادر أخرى غير الطعام؟

ولا يقتصر وجود مركبات PFAS على المنتجات الزراعية، إذ يمكن أن يتعرض الإنسان لها من خلال مياه الشرب وبعض المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك عبوات تغليف الأطعمة ومستحضرات التجميل وبعض الأدوات المستخدمة في الحياة اليومية.

وتكمن المشكلة الرئيسية في استمرار هذه المركبات بالبيئة لفترات طويلة، وصعوبة التخلص منها بالطرق التقليدية، الأمر الذي يجعل الحد من استخدامها ومراقبة مستوياتها في الغذاء والمياه من الملفات المهمة لحماية الصحة العامة.