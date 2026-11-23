كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لمركز شرطة رشيد بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول الظاهر بالصور: (عاطل " له معلومات جنائية ") وطرف ثان: (القائم على النشر) مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهما حول الجيرة تبادلا خلالها التعدى بالضرب دون حدوث إصابات.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تبين أن الصور المشار إليها قديمة سبق تداولها عام 2022 وتم ضبط الشخص الظاهر بها فى قضية "مخدرات وسلاح وصدر حكم بحبسه فيها وأخلى سبيله عقب تنفيذه ".. وبمواجهة القائم على النشر أقر بإعادته نشر الصور للنيل من المشكو فى حقه لذات الخلافات .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

